Home

Sport

Pattinaggio

Bastrei Gemma bissa l’argento anche ai regionali Fisr

Pattinaggio

1 Aprile 2025

Bastrei Gemma bissa l’argento anche ai regionali Fisr

Livorno 1 aprile 2025 Bastrei Gemma bissa l’argento anche ai regionali Fisr

Domenica 30 Marzo presso l’impianto Atl IL SOLE di Grosseto si è disputata una delle prime fasi del Campionato Regionale FISR di categoria per la specialità Singolo di pattinaggio Artistico.

La polisportiva La Rosa Livorno ha partecipato con 8 atlete appartenenti a diverse categorie federali. Nella categoria Esordienti Regionali A, classe 2015, in quarta posizione Secchioni Bianca, a seguire in decima posizione Bencini Bianca e in quindicesima posizione Bertini Agata.

Nella categoria Esordienti Regionali B,classe 2014, Bastrei Gemma bissa la medaglia d’ Argento nella specialità di Singolo, conquistando il pubblico e la giuria esibendosi sulle note di Capitan Uncino. Denaro Nicole si qualifica al nono posto.

Per la categoria Allievi Regionali A, classe 2013, Nina Del Gratta conquista la quarta posizione e Cerase Vittoria, alla sua prima uscita in categoria federale, la settima posizione.

Nella categoria Allievi regionali B Faraoni Giorgia si classifica in sesta posizione.

Ad accompagnare queste atlete il tecnico Cinzia Savi che segue queste atlete insieme a Barni Viola e Bientinesi Andrea.