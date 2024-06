Home

Politica

“Batosta elettorale”, la Barale si ritira? al suo posto la Trotta?

Politica

12 Giugno 2024

“Batosta elettorale”, la Barale si ritira? al suo posto la Trotta?

Livorno 12 giugno 2024 – “Batosta elettorale”, la Barale si ritira? al suo posto la Trotta?

Livorno Popolare (ex Potere al Popolo) dopo l’esito negativo della campagna elettorale del Primo Polo a sostegno di Valentina Barale come sindaco di Livorno fa alcune considerazioni e in una di queste si fa riferimento all’uscita di scena di Valentina Barale

“Se da un lato dobbiamo riconoscerle un grande impegno e una grandissima capacità nell’affrontare dibattiti dimostrandosi ben al di sopra degli altri candidati; allo stesso tempo dobbiamo riscontrare un deficit comunicativo all’interno della coalizione. – Dichiarano da Livorno Popolare e proseguono

Non condividiamo la sua scelta di non stare in Consiglio Comunale. Se questa è la sua decisione e quel seggio sarà assegnato ad Aurora Trotta, ci faremo trovare pronti e combattivi come siamo stati in questi 5 anni in Consiglio”

Nel caso di surroga per dimissioni di un consigliere candidato sindaco di più liste; la surroga deve avvenire nell’ambito della lista tra quelle collegate che presenta il più alto tra i quozienti che non hanno dato luogo all’attribuzione di seggi.

Il seggio quindi va restituito alla coalizione collegata, alla quale, tra l’altro, era stato originariamente detratto.

Per individuare la lista avente diritto, deve considerarsi la lista cui appartiene il primo quoziente non utile del riparto a suo tempo effettuato all’interno della coalizione stessa.

Una volta individuata la lista, il seggio va ovviamente al candidato non eletto di quella lista che ha riportato più voti.

Questa lista sarebbe quella di Livorno Popolare (2,31%) e la candidata che in questa lista ha ottenuto più voto è Aurora Trotta (367 preferenze)

Questa al momento è la situazione possibile, ora bisogna vedere se Valentina Barale porterà avanti o meno la sua decisione

“Batosta elettorale”, la Barale si ritira? al suo posto la Trotta?