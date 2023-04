Home

Cronaca

Batte i pugni nel muro per entrare in discoteca, denunciato un 24enne

Cronaca

26 Aprile 2023

Livorno 26 aprile 2023 – Batte i pugni nel muro per entrare in discoteca, denunciato un 24enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato un 24enne livornese per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri sono intervenuti presso una discoteca per la segnalazione di un ragazzo che, in evidente stato di nervosismo ed agitazione pisco-fisica, stava colpendo un muro con dei pugni con la pretesa di entrare nel locale.

I militari, giunti sul posto, hanno individuato il 24 enne con una ferita alla mano destra il quale, dapprima si è avvicinato loro apostrofandoli con epiteti ingiuriosi e minacce e successivamente si opponeva all’identificazione.

Condotto in caserma, rifiutava le cure del personale del 118 chiamato dai Carabinieri per la medicazione della mano ferita e, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,90 di cocaina che veniva sottoposta a sequestro.

Il giovane veniva denunciato alla Procura labronica in relazione alle minacce, oltragio e resistenza a Pubblico Ufficiale, contestualmente i militari procedevano al sequestro amministrativo della droga detenuta segnalando il giovane quale assuntore di stupefacenti alla locale Prefettura.

