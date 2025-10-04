Home

B&B, HostXHost: Un’opportunità per Livorno, un dialogo aperto con tutte le forze politiche

4 Ottobre 2025

Livorno, 4 ottobre 2025

In qualità di HostXHost, associazione che riunisce i professionisti dell’ospitalità extralberghiera a Livorno e sulla costa toscana, abbiamo deciso di fare un passo importante per il futuro del turismo sul nostro territorio. Abbiamo avviato una serie di incontri mirati con le autorità locali e regionali, con l’obiettivo chiaro di metterci a disposizione per una collaborazione costruttiva.

Su richiesta del consigliere regionale, Marco Landi, abbiamo avuto un primo incontro interlocutorio. A pochi giorni dalle elezioni, questo rappresenta un primo segnale di interesse da parte della politica verso il nostro settore. Poiché crediamo fermamente nell’importanza di un confronto trasparente e ampio, siamo pronti a replicare questo dialogo con ogni candidato e candidata, di qualsiasi forza politica e coalizione, che desideri affrontare le tematiche legate alla ricettività turistica.

Non un problema, ma un’opportunità

Negli ultimi anni, l’ospitalità extralberghiera è diventata una parte significativa dell’offerta turistica. Tuttavia, questa crescita ha sollevato questioni importanti, dalla regolamentazione all’equità fiscale, fino all’impatto sul tessuto sociale.

Noi di HostXHost non siamo il problema, vogliamo essere parte della soluzione. Crediamo che una regolamentazione chiara ed efficace sia un beneficio per tutti: per i turisti, che avranno maggiori garanzie; per il territorio, che potrà gestire al meglio il proprio sviluppo turistico; e per noi operatori, che potremo lavorare in un contesto di sana concorrenza e tutelare le nostre attività. Per questo motivo, la nostra associazione intende avviare un dialogo con ogni forza politica che si impegni a dare un futuro sostenibile al nostro turismo. Che si tratti di un dialogo con le forze di governo o di un confronto con l’opposizione, la nostra porta è aperta.

Le sfide che vogliamo affrontare insieme

Le tematiche che intendiamo portare sul tavolo delle discussioni includono la semplificazione burocratica, la lotta all’abusivismo, la promozione di pratiche sostenibili e l’integrazione del nostro settore nel sistema turistico regionale. Vogliamo fornire dati e proposte concrete, basate sulla nostra esperienza diretta, per garantire che lo sviluppo del settore extralberghiero avvenga in modo ordinato e benefico per tutta la comunità.

Ci auguriamo che questi incontri possano segnare l’inizio di una collaborazione duratura. Crediamo fermamente che solo lavorando insieme, senza distinzioni di parte, si possano trovare le soluzioni migliori per un futuro turistico non solo economicamente prospero, ma anche socialmente responsabile e rispettoso del nostro patrimonio.

HostXHost Livorno

