BC Lucca-Pielle Livorno 81-106, firmata la sesta vittoria consecutiva

11 Aprile 2021

Livorno, 11 aprile 2021

La Pielle Livorno conquista la sesta vittoria consecutiva (sul Basketball Lucca per 81-106) e ipoteca il passaggio alla seconda fase del campionato di Serie C Gold.

Dopo il bel successo nel derby contro la Toscana Food Don Bosco nel derby infrasettimanale, la squadra di coach Andrea Da Prato ha espugnato il Pala Tagliate al termine di una gara tutt’altro che semplice, specie nei primi 30 minuti. Il Basketball Club, affidato per l’occasione a coach Vangelisti, nonostante le diverse assenze per Covid ha messo in mostra eccellenti individualità, cogliendo di sorpresa una Unicusano che, al contrario, ha fatto fatica a carburare. Nell’ultima e decisiva frazione, il break che ha spaccato l’equilibrio: 14-32, figlio di un gioco decisamente più fluido e con una distribuzione omogenea del fatturato con 9 elementi a referto con almeno un canestro realizzato e 5 elementi in doppia cifra. Iardella e compagni chiuderanno la prima fase venerdì sera con il recupero casalingo al cospetto della Libertas Basket Montale. L’imperativo? Continuare a vincere e vendicare lo schiaffo patito all’esordio stagionale.

Basketball Club Lucca – UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 81-106

BC LUCCA: Cattani , Succurto 2, Barsanti 6, Volterrani , Spagnolli 14, Giovannetti 14, Simonetti 23, Lombardi 7, Pierini 11, Perfetti 4. All. Vangelisti.

UNICUSANO: Iardella 21, Creati 8, Tempestini 16, Lemmi 19, Portas Vives 3, Nannipieri 3, Dell’Agnello 7, Kuvekalovic 12, Zeneli 17, Burgalassi. All. Da Prato, Fini.

Arbitri: Panicucci di Ponsacco e Baldini di Castelfiorentino

Parziali: 25-25, 46-44, 67-74, 81-106

