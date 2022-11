Home

Bcube di Guasticce, USB elegge tre delegati su tre

Cronaca

13 Novembre 2022

Livorno 13 novembre 2022 – Bcube di Guasticce, USB elegge tre delegati su tre

Usb Livorno settore logistica comunica che si sono svolte le elezioni dei delegati RSU alla Bcube di Guasticce; stabilimento che gestisce il settore della logistica per Nuovo Pignone.

I lavoratori e le lavoratrici hanno confermato la fiducia a USB (unico sindacato presente) che elegge 3 delegati su 3.

“La nostra organizzazione entra anche nelle ditte in appalto.

Dopo aver ottenuto l’internalizzazione della quasi totalità dei dipendenti in appalto, nelle ultime settimane, si sono aperte le trattative con la committenza BH (Nuovo Pignone) e la società G4 per il passaggio a seguito dell’aggiudicazione di tutto il settore logistica a quest’ultimo soggetto.

Ancora in piedi lo stato di agitazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici nonostante stiamo proseguendo, in maniera serrata, le trattative con la nuova società che dovrebbe aprire un nuovo polo logistico tra Lavoria e l’area portuale con una società legata al “colosso” MSC.

Mancano ancora opportune garanzie da parte di Pignone così come ancora non sono stati definiti aspetti importanti relativi al passaggio.

Ai nuovi delegati RSU così come al nuovo coordinamento iscritti USB va tutto il sostegno dell’organizzazione sindacale in vista delle prossime importanti sfide”.

