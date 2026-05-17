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Beeli, sprint vincente alla Costa degli Etruschi Epic

Ciclismo

17 Maggio 2026

Beeli, sprint vincente alla Costa degli Etruschi Epic

Bibbona (Livorno) 17 maggio 2026 Beeli, sprint vincente alla Costa degli Etruschi Epic

Grande spettacolo doveva essere e grande spettacolo è stato a Marina di Bibbona (LI) per la Costa degli Etruschi Epic, la classicissima delle ruote grasse quest’anno valida per la Coppa Toscana MTB come anche per la Deltos Cup e i circuiti rosso e verde del Rampitek. Tutti i più forti team nazionali si sono presentati al via della corsa livornese, confermatasi uno dei test più impegnativi dell’intera stagione italiana delle ruote grasse.

Successo estero sul percorso principale di 73 km per 1.900 metri. A spuntarla è stato lo svizzero Andrin Beeli (Bike Fix Manno) che ha dato vita a un’entusiasmante volata con Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team) precedendolo per pochi metri fermando il cronometro sul tempo di 2h44’06”. Valdrighi a un secondo, poco più lontano l’altro biker della Bottecchia Lorenzo Biagi a 22” che allo sprint ha tolto la gioia del podio al tedesco Martin Frey (Singer KTM Racing). Poi un lungo divario di tempo prima dell’arrivo del quinto, Alex Tozzi (Cetilar Nutrition-Cervelo) a 7’23”.

Ritorno alla vittoria fra le donne per l’ex tricolore Maria Cristina Nisi (Cicli Andreis Gioielleria Dal Colle) che in 3h31’14” ha prevalso per 2’47” su Chiara Burato (Stones Bike) e per 7’00” su Ester Iacopozzi (Ciclissimo Bike). Fuori dal podio Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) a 7’40” e Elena Teoni (Mtb Race Subbiano) a 17’34”.

Nel Classic di 57 km per 1.400 metri primo posto per Brian Ceccarelli (CC Appenninico 1907) in 2h19’09”, alle sue spalle Leonardo Muricci, suo compagno di colori a 5’59” e Marco Bonini (Neb18 Factory Team) a 6’17”. A Valentina Pierotti (Cycling Team Zerosei) la gara femminile in 2h56’50” con 5’47” su Ylenia Colpo (Corse Ali Blu) e 17’17” su Luisa De Lorenzo Poz (Team Estebike Zordan).

La gara, inserita altresì nel calendario UCI, è stata resa possibile da tutti i numerosissimi volontari messi in campo dal Mountain Bike Club Cecina e sparsi sul percorso, impiegando ore del proprio tempo a garantire la massima assistenza a tutti. Appuntamento al prossimo anno per l’edizione numero 27 di quello che è un vero caposaldo internazionale della mountain bike.