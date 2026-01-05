Livorno 5 gennaio 2026 Befana a pediatria, arrivano calze e regali da parte di Pubblica Assistenza Collesalvetti, tifoseria Rebels e Leo Club

La Befana ha giocato d’anticipo anche quest’anno nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno, portando con sé un carico di sorrisi, calze e piccoli regali destinati ai bambini ricoverati. Un momento di festa reso possibile grazie alla generosità della Pubblica Assistenza Collesalvetti, della tifoseria Rebels della Pallacanestro Livorno e del Leo Club il settore giovani del Lions Club Livorno Host, che hanno voluto essere presenti per condividere con i più piccoli un gesto di vicinanza e solidarietà in occasione dell’Epifania.

La consegna dei doni si è svolta alla presenza del direttore della Pediatria, Roberto Danieli, e della coordinatrice infermieristica Elena Wust, che hanno accolto i volontari e i rappresentanti delle associazioni ringraziandoli per l’attenzione riservata ai pazienti e alle loro famiglie. Un’iniziativa che si inserisce in una tradizione ormai consolidata e particolarmente sentita, capace di portare un momento di leggerezza all’interno del percorso di cura.

“Ringraziamo tutte le realtà intervenute per questo appuntamento ormai tradizionale – ha dichiarato il dottor Roberto Danieli – che siamo certi avrà fatto molto piacere a quei bambini che, loro malgrado, dovranno trascorrere questi giorni di festa in ospedale. Ogni pensiero che arriva dalla città rappresenta per loro un segnale importante di attenzione e vicinanza e siamo sicuri possa regalare momenti di sollievo e distensione, di cui hanno bisogno adesso più che mai”.

La Direzione ospedaliera e i professionisti sanitari dell’Area Materno Infantile sottolineano il valore di iniziative come questa, che rafforzano il legame tra l’ospedale e il territorio e contribuiscono a rendere l’ambiente di cura più accogliente, soprattutto per i pazienti più giovani.