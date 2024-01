Home

Eventi

Befana all’Acquario, fino al 7 dicembre presepi sommersi

Eventi

5 Gennaio 2024

Befana all’Acquario, fino al 7 dicembre presepi sommersi

Apertura tutti i giorni fino al 7 gennaio



Livorno, 5 Gennaio 2024 – Befana all’Acquario, fino al 7 dicembre presepi sommersi

Proseguono i festeggiamenti all’Acquario di Livorno e ci si prepara per l’arrivo della Befana con ricco programma di iniziative e attività per il largo pubblico, in particolar modo a tutti i bambini e ragazzi per i quali questo rappresenta un appuntamento speciale. Fino al 7 Gennaio, i presepi nelle vasche espositive ed apertura al pubblico tutti i giorni.

PRESEPI SOMMERSI – Fino al 7 Gennaio 2024 incluso, i visitatori potranno ammirare nelle vasche espositive e nelle teche dell’Acquario di Livorno una vera e propria rassegna di presepi originali: ceramica e terracotta i materiali ecosostenibili e non tossici utilizzati.

ATTIVITA EDUTAINMENT: animazione, speech e dietro le quinte, ecco gli appuntamenti per le festività 2023

Per tutto il periodo delle festività natalizie proseguono le attività in stile edutainment per i visitatori con le animazioni in compagnia della tartaruga, gli speech lungo ed il percorso “Dietro le quinte” – svolte in collaborazione con la Soc. Coop. Aplysia – dedicate a bambini e famiglie con gli appuntamenti fino al 7 Gennaio 2024

CALENDARIO E ORARI DEGLI APPUNTAMENTI ATTIVITA EDUTAINMENT

– Animazione “A spasso con la tartaruga”: ore 10.30 – Durata 1h – Incluso nel biglietto d’ingresso all’Acquario.

– Speciale percorso “Dietro le quinte”: ore 12, ore 13.30, ore 15 e ore 16.30 -Durata 1h – La partecipazione ha un costo di € 4,00 a persona (oltre al biglietto di ingresso per la visita alla struttura).

– Speech lungo il percorso: 4 speech al giorno (15’cad) alle 11.30 – 13.00 – 14.30 e 16.00 incluso nel biglietto di ingresso alla struttura.

Queste attività saranno disponibili nei seguenti giorni di Gennaio: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28



Oltre a queste iniziative, l’Acquario di Livorno regala inoltre un’ampia varietà di emozioni e suggestione durante la visita della struttura a tutti i bambini e ragazzi: al piano terra il percorso acquariologico con una vasca dedicata al polpo, una vasca tattile ed un tunnel. Ed ancora, le due tartarughe verdi “Ari” e “Cuba”, gli squali pinna nera, il pesce Napoleone. Al primo piano, uno spazio dedicato a insetti, rettili e gli anfibi con le formiche tagliafoglia.

Apertura al pubblico

Fino al 7 Gennaio 2024 inclusi, apertura al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17)

Dall’8 Gennaio 2024, la struttura riprenderà l’apertura al pubblico il sabato, la domenica ed i festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17) per il mese di Gennaio, Febbraio e Marzo 2024.

Solo su prenotazione, per gruppi e scuole la struttura è aperta tutti i giorni dell’anno.

Per info su orari e prezzi, tel. 0586/269.111 (dal lunedì al venerdì, 8.30-13.00), info@ acquariodilivorno.it – www. acquariodilivorno.it

Befana all’Acquario, fino al 7 dicembre presepi sommersi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin