Befana: calze e giocattoli gratis ai bambini, saranno distribuiti in Corea e a Collinaia

3 Gennaio 2022

Livorno 3 gennaio 2022

In occasione della festivita’ della Befana, il giorno Mercoledì 5 Gennaio 2022 dalle 15.30 alle 18.00, l’Associazione Oltre per Livorno e Appartenenza Labronica, con un’iniziativa congiunta, distribuiranno con i propri volontari, nei quartieri Corea e Collinaia, calze e giocattoli ai bimbi della citta’.

In Corea l’appuntamento è presso il circolo Zanni Nadea in via Albertario 4.

Nel quartiere di Collinaia la distribuzione avverrà presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes in via Fortunato Garzelli

