Livorno 6 gennaio 2025 “Befana della Biodiversità”: Un Evento di Educazione Ambientale a Cecina

Grande entusiasmo e partecipazione hanno contraddistinto l’evento

nazionale di educazione ambientale “Befana della Biodiversità”, organizzato dal Raggruppamento

Carabinieri Biodiversità presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Cecina.

L’iniziativa, ideata per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della biodiversità e della natura,

ha avuto anche lo scopo di portare conforto e allegria ai piccoli pazienti. Il personale del Reparto

Carabinieri Biodiversità di Cecina ha distribuito quaderni, matite, cappellini, colori, zainetti in tela e

gadget artigianali realizzati nella falegnameria del Reparto, impreziositi dai loghi dell’Arma dei

Carabinieri. Questi doni hanno regalato momenti di spensieratezza ai bambini ricoverati,

contribuendo a rendere più piacevole il loro soggiorno in ospedale.

Sono stati inoltre consegnati voucher per il ritiro gratuito di una pianta presso il vivaio forestale del

Reparto, un gesto simbolico che intreccia solidarietà e impegno ambientale. Questo invito a prendersi

cura di una pianta mira a rafforzare il legame tra i più piccoli e la natura, accompagnandoli alla

scoperta del mondo straordinario delle 150 Riserve Naturali dello Stato e Foreste Demaniali gestite

dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità: luoghi unici dove vivono specie animali e vegetali di

grande valore ecologico.

All’evento ha partecipato il Comandante in s.v. del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina, Cap.

Niccolò Marco Mancini, che ha sottolineato l’importanza di queste attività per avvicinare le

istituzioni alla comunità, soprattutto ai più giovani. Presenti anche il direttore dell’area ginecologica,

il dott. Stefano Masoni, e il direttore dell’area pediatrica, il dott. Giovanni Gaeta, che hanno espresso

apprezzamento per questo gesto di attenzione e vicinanza ai piccoli ospiti dell’ospedale e alle loro

famiglie.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla coordinatrice dell’area materno-infantile, Cristina

Savelli, e dalle dottoresse Manuela Fierabracci (pediatra) e Martina Marmorato (ginecologa),

supportate dal personale infermieristico, ostetriche e operatori sociosanitari in servizio.

La “Befana della Biodiversità” si conferma un evento che non solo promuove i valori della

sostenibilità e della protezione ambientale, ma si propone anche come un prezioso momento di

conforto, gioia e speranza per i più piccoli, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini e

trasmettendo un messaggio di cura e amore per il nostro patrimonio naturale.

