9 Dicembre 2025

Befana Ribelle: parte la 5ª edizione della raccolta solidale per i bambini meno fortunati

Livorno 9 dicembre 2025

La Curva Sud piellina torna a farsi sentire, ma questa volta non con cori e tamburi: con dolci, calze colorate e un grande cuore. È ufficialmente partita la 5ª edizione della “Befana Ribelle”, l’iniziativa solidale promossa dalle RebelsGirls Pielle con il sostegno dei Rebels Curva Sud, dei tifosi biancoazzurri e di chiunque voglia contribuire, anche senza essere appassionato di basket.

L’obiettivo è semplice, concreto e prezioso: raccogliere caramelle, cioccolatini e dolcetti per riempire centinaia di calze della Befana da donare ai bambini meno fortunati della città. Un gesto piccolo, ma capace di trasformarsi in un sorriso grande.

«Ogni anno – spiegano le RebelsGirls – riusciamo a fare un passo in più. Sarebbe bellissimo superare il risultato dell’edizione passata. Ce la faremo solo grazie all’aiuto di tutti: noi ci mettiamo le mani, ma il resto lo fanno i cuori».

Le calze saranno distribuite attraverso una rete di realtà che da anni operano accanto ai più fragili: Associazione Amici della Zizzi Onlus, Appartenenza Labronica, Pediatria dell’Ospedale di Livorno, Caritas, Chiesa dei Cappuccini e altre strutture che si aggiungeranno lungo il percorso.

Dove consegnare i dolci

Chi vuole partecipare può portare caramelle e dolcetti nei punti di raccolta attivi in città e dintorni:

Romei Auto – Viale Ippolito Nievo 46

Bar Acquamarina – Largo Christian Bartoli 12 (Tre Ponti)

Fiori Ape Maia – Via dell’Ardenza 10

Panificio Sapori di Casa – Via Alighieri 8, Stagno

La Stanza – sede Rebels – presso Circolo Carli Salviano (ingresso da Via dei Pelaghi) aperta martedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30, più aperture straordinarie comunicate sui canali ufficiali

Inoltre, domenica 14, in occasione della partita casalinga al PalaMacchia, all’ingresso sarà presente un banchetto dedicato alla raccolta.

Un’iniziativa che, negli anni, è diventata un piccolo simbolo della Livorno che aiuta, una città capace di unire sport, appartenenza e solidarietà.

Perché — come ricordano i promotori — la Befana Ribelle vola solo grazie a chi ha voglia di far felici gli altri.

Per informazioni: rebelspielle@gmail.com

Tutte le iniziative sociali sono raccolte sulla pagina Cuore Biancoazzurro.

