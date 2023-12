Home

Befana Ribelle, raccolta solidale dolci per i bambini

11 Dicembre 2023

Terza edizione della befana ribelle

Per il terzo anno consecutivo si è già avviata l’iniziativa BEFANA RIBELLE a cura delle Rebels Girls la frangia femminile del tifo della Curva Sud della Pielle Livorno, con il sostegno di tutti i tifosi piellini e non solo.

L’iniziativa, consiste nella raccolta di caramelle, dolcetti, cioccolatini e varie dolcezze, con le quali le nostre ragazze riempiranno centinaia e centinaia di calze da donare ai bambini meno fortunati della città, sperando di riuscire a regalare un sorriso con questo piccolo gesto.

Domenica 10 Dicembre è stato dato il via all’iniziativa, con il banchetto per la raccolta di dolciumi al Palamacchia in occasione della partita casalinga della Pielle .

Si può continuare a dare il proprio contributo presso i due punti di raccolta, FINO AL 22 DICEMBRE :

– Romei Auto – Viale Ippolito Nievo 46 – LUNEDI/VENERDI 9.30-12.30 / 16.00-19.15)

– Palacosmelli – Via Salvador Allende 11 ( davanti allo stadio) LUNEDI/VENERDI 17.00/19.00

Grazie ai Leoni Amaranto dell’US Livorno che questo anno ci hanno permesso di aggiungere un nuovo punto di raccolta dove poter dare il proprio contributo, sperando che questo ci aiuti a raddoppiare il successo degli anni scorsi.

Le calze saranno donate ai bambini tramite APPARTENENZA LABRONICA, PEDIATRIA LIVORNO, CARITAS, E CHIESA DEI CAPPUCCINI.

Un piccolo gesto per il sorriso di un bambino.

L’iniziativa fa parte del progetto in Curva con il Cuore, che raccoglie tutte le iniziative sociali dei Rebels Pielle Curva Sud

Grazie a tutti coloro che porteranno il proprio contributo e a tutti coloro che ci aiuteranno a diffondere la nostra iniziativa.

Rebels Pielle Curva Sud & Rebels Girls “

LINK DALLA PAGINA PUBBLICA FACEBOOK REBELS PIELLE CURVA SUD :

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0eFEADbWNUGd6PRSZfEyGDPGSs97opakq9YSPDp1u1B6qxFsD5pd5ZKfkxgXTg91il&id=100063804350041

