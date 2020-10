Home

Sport

Basket

Bel successo a Lucca della Toscana Food Don Bosco

Basket

17 Ottobre 2020

Bel successo a Lucca della Toscana Food Don Bosco

Livorno 17 ottobre 2020

Finisce con una bella vittoria l’ultima amichevole precampionato della Toscana Food Bosco; i ragazzi di coach Aprea, infatti, espugnano il parquet di Lucca con il punteggio di 74-70. Lo fanno dopo una partita iniziata in maniera fiacca, con i ragazzi rossoblu partiti con le marce basse, tanto che al 10′ Lucca è avanti di 5. Dopo la prima pausa, la Toscana Food sistema le cose e, nonostante qualche disattenzione difensiva, il secondo quarto è in estremo equilibrio, lo dice anche il parziale di 19-17 per i padroni di casa. Nell’intervallo lungo coach Aprea si fa sentire ed al rientro dagli spogliatoi la partita si trasforma in un assolo rossoblu, grazie ad una super difesa, capace di contenere le bocche da fuoco, Barsanti in testa, molto limitato da Bechi, di coach Tonfoni. Dalla difesa, sono poi nate tante situazioni di contropiede che hanno regalato, all’ultima pausa, 5 punti di vantaggio alla Toscana Food. Un margine amplificatosi in avvio del periodo finale, con Onojaife e compagni arrivati fanche a +14, margine mantenuto senza troppi problemi fino alla sirena finale.

In definitiva, una buona prova della Toscana Food, con una nota di rilievo per Bechi. Lo dicono anche le parole di coach Aprea, al termine del match: “Aldilà della vittoria, che comunque fa sempre piacere, il match di ieri è stato davvero un bel test, ho notato una grande intenistà difensiva, con i ragazzi che hanno dimostrato di seguire le mie richieste al riguardo che faccio negli allenamenti quotidiani. Ciascuno dei miei ha fatto un bel passo avanti rispetto all’amichevole di sabato scorso con la Libertas, sono davvero soddisfatto dei progressi mostrati da tutti i componenti il roster.”

Lucca – Toscana Food Don Bosco Livorno 70 – 74

Toscana Food Don Bosco Livorno: Paoli M. 4, Onojaife 7, Kuuba 11, Bechi 13, Fantoni 9, Niccolai 13, Paoli F. 5, Mazzantini 4, Mori 6, Ense 2, Mezzacapo, Carlotti. All. Marco Aprea, Vice Gabriele Ricci, Gabriele Giammalva

Parziali: 19-14; 38-31; 49-54; 70-74