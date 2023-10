Home

Bella vittoria per l’under 17 dell’US Livorno Basket

19 Ottobre 2023

Bella vittoria per l’under 17 dell’US Livorno Basket

Livorno 19 ottobre 2023 – Bella vittoria per l’under 17 dell’US Livorno Basket

Una bella vittoria per i Leoni Amaranto, che compiono un altro passo in avanti in fatti di gioco e di mentalità. Partita condotta dall’inizio alla fine, con grinta e assoluta autorità. Da segnare la prova in attacco di Carracoi, autore di ben 29 punti.

«Una partita positiva, come si evince dal risultato e dai parziali – commenta coach Carlo Bellavista-.

Quello che ci eravamo prefissati, utilizzare la prestazione di Pistoia come punto di partenza per lavorare, lo abbiamo messo in pratica.

Siamo partiti subito forte, aggressivi in difesa e veloci in attacco. E questo ci ha permesso di gestire il ritmo della partita per tutti i 40 minuti.

Abbiamo chiuso il primo tempino 25-15, e questo vantaggio ce lo siamo portati dietro per tutta la partita, e si è dilatato nel finale. La continua pressione difensiva ha dato i suoi frutti.

La fortuna è avere una squadra dove sì,ci sono dei ragazzi con importanti qualità, ma dove la vera differenza la fa il gruppo; con 12 giocatori intercambiabili, ognuno dà il massimo, e permette di avere un’intensità difensiva costantemente elevata.

Un fatto che ci dà sicurezza, che poi si trasforma anche in percentuali in attacco:

fare 91 punti significa che le cose hanno funzionato bene. Molti canestri in contropiede, e buone soluzioni da tre. Sono soddisfatto.

Adesso ci avviamo verso la prossima partita, il derby col Don Bosco, consapevoli che sarà una squadra di spessore diverso rispetto al nostro. Ma noi andiamo sereni, forti delle certezze acquisite nelle prime due partite».

Il tabellino:

Ramacciotti 18, Bernini 4, Leonardini 15, Peccia 6, Di Lazzaro 3, De Santi 2, Panichi 5, Simonetti 9, Carracoi 29, Raffaelli, Andreotti, Serra. All. Bellavista.Ass. Ferrazzi.

