3 Novembre 2021

Bellana e parcheggi auto spariti, Perini: “Il PD si sveglia tardi”

Livorno 3 ottobre 2021

“Il danno della cancellazione dei 70 parcheggi del controviale alla Bellana è quasi compiuto, nel PD si svegliano tardi”. Così commenta il consigliere comunale della Lega Alessandro Perini che continua:

“Per mesi e mesi, l’assessore Cepparello ha raccontato a commercianti e residenti che i parcheggi non sarebbero andati perduti. Promesse vane.

Se i consiglieri del PD avessero vigilato sull’operato dei loro assessori, se ne sarebbero accorti già da tempo.

Non fidandomi delle parole dell’assessore, a febbraio, ho chiesto il progetto definitivo per vedere le soluzioni previste per “restituire” tutti i 70 stalli che verranno cancellati.

Avevo fatto bene a non fidarmi, perché nel progetto non risultava nessuna soluzione al problema.

Mi era stato detto, allora, di aspettare il progetto esecutivo perché sarebbe stato comprensivo di tutti i dettagli necessari.

A maggio ottengo i documenti del progetto esecutivo e scopro che neanche lì si faceva alcun riferimento a come salvare i parcheggi.

Quindi ho presentato un’interrogazione all’assessore Cepparello.

A questo punto mancava solo l’affidamento dei lavori e la risposta data dalla Cepparello era vergognosamente vaga: «sono in corso interlocuzioni con i gestori dell’Acquario».

A seguito di questa risposta – prima il 14 maggio e poi nuovamente il 5 settembre – avevo pubblicamente lanciato l’allarme sui difetti del progetto.

Dove è stato il PD in tutto questo tempo?

Ad ogni modo, da quello che mi risulta, i lavori non sono ancora affidati. Se vuole veramente aiutare i residenti, le attività commerciali della zona ed i circoli nautici, il PD è ancora in tempo a sposare la battaglia che (da mesi) la Lega porta convintamente avanti.

Non è la prima volta che l’assessore Cepparello prende questo tipo di abbagli, tanto per ricordarne alcuni: ciclabile di via Galilei, il tentativo di pedonalizzare Borgo dei Cappuccini e la ciclabile sul Romito.

Blocchiamo l’intervento e, per il bene della città”

