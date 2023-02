Home

Bellana, “in una zona soggetta al vento si può installare un cartello così? Sicuramente il basamento è insufficiente”

27 Febbraio 2023

Livorno 27 febbraio 2023 – Bellana, “in una zona soggetta al vento si può installare un cartello così? Sicuramente il basamento è insufficiente”

Alla Bellana, in una zona esposta al libeccio e ad altri venti è posizionato un palo di segnaletica verticale con un cartello di divieto di accesso e uno del parcheggio a pagamento. La segnaletica invece di essere piantata in terra è posta su una base mobile di cemento.

Il contrappeso di cemento posto alla base del palo della segnaletica stradale, pur grande che sia non è stato sufficiente ad impedirne il ribaltamento sotto le raffiche del vento.

Fortunatamente il cartello è caduto su un veicolo provocando solo danni materiali, ma se cadeva in testa a qualcuno? Sicuramente sarebbe stato peggio. Forse in una zona soggetta al vento e alle mareggiate non sarebbe meglio fissare nel suolo la segnaletica?.

