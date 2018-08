Home

Cronaca

Bellana, principio di annegamento per un bambino di tre anni

Cronaca

7 agosto 2018

Bellana, principio di annegamento per un bambino di tre anni

Poi trasferito al Meyer di Firenze

Bellana, Principio di annegamento per un bambino di tre anni poi trasportato al Meyer di Firenze in elicottero

Un bambino di tre anni, nato in Marocco e residente a Capannoli, si è sentito male per un probabile principio di annegamento mentre era alla spiaggetta della Bellana a Livorno. Il fatto – riferisce l’Usl Toscana Nord Ovest – è avvenuto alle 17. Il bambino è stato trasportato in codice rosso dalla Pubblica Assistenza di Livorno al pronto soccorso di Livorno. Successivamente il piccolo è stato trasferito al Meyer di Firenze con l’elicottero Pegaso 3.