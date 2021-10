Bellana usata “come gabinetto”, 5000 euro di multa ad un 50enne

Home

27 Ottobre 2021

Livorno 27 ottobre 2021

E’ costata cara la gita sul lungomare ad un 50enne di Pisa

Un uomo sulla 50ina è stato multato dalla polizia perchè stava facendo un suo bisogno in un luogo pubblico.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di domenica intorno alle 17.30. L’uomo venuto da Pisa per fare una passeggiata sul lungomare con la famiglia si è messo a fare un bisogno in un luogo pubblico.

Una volante della polizia che passava di lì durante il servizio di controllo del territorio ha notato l’uomo.

Gli agenti hanno invitato all’uomo ad andare in un bagno di un bar però questi reagisce rispondendo che erano tutti chiusi. Il 50enne rifiuta di andare in un bagno, si picca e avrebbe anche minacciato un poliziotto.

Questo comportamento è costato al 50enne una sanzione da 5.000 euro per atti osceni in luogo pubblico ed una denuncia per per violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

