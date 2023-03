Home

Cronaca

Bellitalia fa riprese a Livorno, andranno in onda il 1° aprile. La soddisfazione di Salvetti

Cronaca

22 Marzo 2023

Bellitalia fa riprese a Livorno, andranno in onda il 1° aprile. La soddisfazione di Salvetti

Livorno, 22 marzo 2023

Il Museo civico Fattori di Villa Mimbelli, il Teatro Goldoni, la Terrazza Mascagni, il Quartiere Venezia.

Da questa mattina gli operatori di Bellitalia stanno effettuando con telecamere e droni riprese nei luoghi più fascinosi ed emblematici di Livorno.

Ne nascerà un servizio della durata di 30 minuti che andrà in onda sabato primo aprile alle ore 11.00 su Raitre nazionale, appunto nella rubrica “Bellitalia”, l’appuntamento settimanale della TGR dedicato ai beni culturali, ai musei e ai restauri, ma anche al paesaggio, ai centri urbani, alle tradizioni, a personaggi e curiosità collegati alla storia e alla cultura del nostro Paese.

Piena soddisfazione per il Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ricorda come sempre di più Livorno sia al centro dell’attenzione di testate specializzate nel turismo, di trasmissioni, di spot, delle uscite sui principali social.

“La scorsa settimana Livorno era in onda sul Provinciale di Rai 2, inoltre Livorno è apparsa su Linea Blu, la terrazza Mascagni è stata definita la piazza più elegante d’Italia fa riviste e siti specializzati. Quattro Ristoranti invece, ci ha regalato un quadro piacevolissimo della ristorazione labronica.

Ricordo tra le mille altre cose Livorno. come set e scenario degli spot della Lamborghini, della Vodafone. e quello della Lotteria Italia e di Engie.

Tutte cose che devono dare a Livorno e ai livornesi fiducia e orgoglio nelle proprie bellezze e qualità, naturali e culturali.

Si tratta di conferme importanti per una città che deve continuare a sentirsi bella e attraente per i turisti italiani e non solo”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin