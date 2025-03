Home

Ben cinque convocati della Pallacanestro Don Bosco per il raduno nell’ambito del progetto “Academy Italia”

6 Marzo 2025

Livorno 6 marzo 2025

Anche le convocazioni del Settore Squadre Nazionali, nell’ambito del progetto “Academy Italia”, per il raduno in programma dal 10 al 12 marzo raccontano, se mai ce ne fosse necessità, la bontà del vivaio della Pallacanestro Don Bosco. Nelle convocazioni per il raduno, classe 2011, in programma a Livorno il 10 marzo sono stati infatti convocati Leonardo Aprea, Amedeo Manlio Corsi e Davide Luschi, ai quali si aggiungono Stefano Balestri e Nicholas Donato, a disposizione.

Un pokerissimo di convocati ai quali vanno le più sentite congratulazioni da parte di tutta la Pallacanestro Don Bosco.