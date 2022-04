Home

Beneficenza: 10 anni dalla scomparsa di Morosini, ecco la maglia ricordo

Calcio

8 Aprile 2022

Beneficenza: 10 anni dalla scomparsa di Morosini, ecco la maglia ricordo

Livorno 8 aprile 2022

L’unione Sportiva Livorno comunica che in occasione del decimo anno dalla scomparsa di Piermario Morosini; l’associazione Live Onlus ha realizzato e messo in vendita una t-shirt speciale con i colori di tutte le squadre in cui ha giocato

Il prezzo della maglia è di 30 euro, il ricavato verrà devoluto in beneficenza

Acquista sul nostro store 👉 bit.ly/3DP52ba

#UnioneSportivaLivorno #PiermarioPerSempre

