10 Settembre 2024

Livorno, 10 settembre 2024 – Beneficiari della “Carta Dedicata a Te”, pubblicato l’elenco. All’Urp uno sportello dedicato

È stata pubblicata nella sezione Segnalazioni della Rete civica, all’indirizzo https://www.comune.livorno.it/ articolo/pubblicato-lelenco- dei-beneficiari-della-carta- dedicata-te , la lista dei beneficiari della Carta dedicata a te, la misura di sostegno al reddito per famiglie con indicatore ISEE non superiore ai 15mila euro. Nell’elenco è visibile il protocollo DSU e l’indicatore DSU in ordine crescente per facilitare la ricerca.

Inoltre collegandosi al link https://srvarpagtw.comune. livorno.it/11 è possibile, loggandosi con SPID, entrare sul portale della Carta Dedicata a Te per verificare la propria presenza nella lista ed eventualmente scaricare la lettera con la quale, presentandosi presso qualsiasi Ufficio Postale, si potrà ritirare la carta.

Nei prossimi giorni, inoltre, la stessa lettera sarà consegnata via posta a tutti i beneficiari. Si raccomanda, a tale proposito, di assicurarsi che sulla cassetta postale siano bene evidenziati nome e cognome del destinatario.

Il Comune ricorda che ogni lunedì e venerdì, in orario 9-13, è possibile recarsi presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico URP. Qui è attivo uno sportello informativo riservato alla Carta Dedicata a Te