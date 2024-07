BenEssere, “medicina cinese, l’arte di nutrire la vita” se ne parla da Libertà Livorno

Home

5 Luglio 2024

Maria Teresa Turrini organizzata da Libertà Livorno presso il suo Centro in Borgo Cappuccini 25, il 6 Luglio 2024, dalle ore 19.30

7° appuntamento col ciclo BEN_Essere!

BEN_Essere, un ciclo di incontri dal vivo con medici e sanitari per una visione olistica e integrata sulla vita, la salute e la medicina.

Mente, corpo e spirito.

Sabato 6 luglio alle 21.00 (aperi-cina in condivisione alle 19.30) sarà la volta di Maria Teresa Turrini, per l’incontro:

Medicina Cinese: l’arte di nutrire la vita.

Maria Teresa Turrini – Laureata in medicina, specializzata in nefrologia, è operatore olistico con approccio nutrizionale, insegnante di tai-chi e qi-gong e diplomata in MTC (Medicina Tradizionale Cinese), di cui incentiva anche la pratica delle tecniche energetiche e meditative. Tali conoscenze l’hanno portata a una visione olistica dell’arte medica.

La dott.ssa è anche membro del Comitato Sanitari Arezzo e IppocrateOrg.

Evento in collaborazione con AsSIS.

Ingresso a offerta libera e consapevole. presso il centro di Libertà Livorno in Borgo Cappuccini 25, il 6 Luglio 2024, dalle ore 19.30

