Benetti presenta il suo B.Yond Limited Edition, ecco lo Yacht di 40 metri dei 150 anni del cantiere

21 Luglio 2023

BENETTI B.YOND LIMITED EDITION

Nell’anno del suo 150 anniversario Benetti presenta un nuovo “Voyager” in edizione limitata

Livorno 21 luglio 2023 – Benetti presenta il suo B.Yond Limited Edition, ecco lo Yacht di 40 metri dei 150 anni del cantiere

Benetti, “The House of Yachting”, aggiunge alla gamma B.Yond Limited Edition, un nuovo yacht in edizione limitata. Un vero “gioiello” che esalta ulteriormente le caratteristiche del progetto originale, grazie alla maestria del cantiere Benetti.

Gli spazi e i volumi sapientemente distribuiti nei suoi 40 metri permettono a B.Yond Limited Edition di offrire soluzioni di straordinario confort a bordo, paragonabili a quelli di un mega yacht di dimensioni decisamente superiori.

Questa magnifica imbarcazione si sviluppa su quattro ponti, offrendo diverse aree relax da condividere con gli ospiti a bordo o da cui ammirare il panorama circostante. Fra queste spicca l’ampio spazio attrezzato situato a poppa, le cui generose dimensioni comprendono un’area prendisole e una scenografica piscina a fondo vetrato, da cui si ha l’impressione di poter sfiorare il mare.

Lo scafo di B.Yond Limited Edition è di un elegante colore metallizzato denominato Vulcan Grey, impreziosito da un distintivo scudo nero a prua. E quasi a voler sottolineare l’unicità di questa imbarcazione, una raffinata linea di galleggiamento dorata corre da poppa a prua.

Il logo Benetti, anch’esso dorato e retroilluminato, firma questa nuova icona del mare, posizionandosi con eleganza sui fianchi dell’Upper Deck.

Tra i particolari che arricchiscono questa edizione limitata ci sono i parapetti in vetro con il capo di banda in teak. Sono elementi di design che consentono una vista senza ostacoli sull’ambiente circostante, amplificando l’esperienza e il senso di libertà dello stare a bordo; permettendo agli ospiti di godere appieno della bellezza del mare e dei dintorni.



B.Yond Limited Edition – I dettagli

Il Main Deck è dedicato alla zona notte con 4 cabine Vip dotate di letti matrimoniali per gli ospiti, oltre a una spaziosa suite armatoriale a tutto baglio. L’enorme garage può alloggiare due jet ski, un tender di 6,5 metri e la rescue boat.

Sulla poppa dell’Upper Deck, si apre la nuova beach area che offre all’armatore e ai suoi ospiti una enorme lounge all’aperto con due divani a forma di “C” e due coffee table per una superficie complessiva di più di 80 metri quadri. Questo ampio spazio comprende anche una piscina a sfioro trasparente di quasi 8 metri quadri che regala un contatto visivo costante con il mare. Dalla seconda lounge, entrando nel salotto grazie ad un’ampia vetrata, si gode di una spettacolare vista a 360° sul panorama.

La poppa del Bridge Deck è elegantemente arredata con lettini per prendere il sole, mentre il salotto presenta una veranda chiusa in stile Hampton. Questo spazio attrezzato con impianti audio e video offre maggiore privacy e comfort agli ospiti. A prua del ponte si trovano la timoniera e la cabina di controllo, aree riservate al comandante.

Il Sun Deck accoglie un bar e una confortevole zona pranzo con tavolo all’aperto, il tutto ombreggiato da un hard top, oltre a un’ulteriore area prendisole.

Nel Lower Deck, dedicato ai membri dell’equipaggio, si trovano cinque cabine, tra cui quella del comandante, una cabina aggiuntiva che può essere sostituita con una palestra, una cabina con bagno oppure con una zona benessere dotata di bagno turco e/o sauna. La zona servizi include una cambusa che può contenere una dry storage e una cella frigo, non comuni per uno yacht di queste dimensioni. A poppa un’ampia metratura consente di ospitare toys, spa e area beauty secondo le preferenze dell’armatore.

Le due scale interne, una per gli ospiti e una per l’equipaggio, con percorsi separati garantiscono totale privacy all’armatore e ai suoi ospiti.

L’estrema flessibilità del layout del B.Yond Limited Edition, sostenuta da molte soluzioni pre-ingegnerizzate che sono il punto di forza di questa famiglia, consente di ridefinire gli spazi esistenti e di adattarli a destinazioni di ospitalità alternative, in base alle specifiche esigenze dell’armatore e dei suoi ospiti.

Il B.Yond Limited Edition offre come optional un sistema propulsivo ibrido, E-Mode Hybrid sviluppato in collaborazione con Siemens Energy che consente di ottimizzare l’impiego di energia a bordo in funzione dello specifico utilizzo, rendendo questo Voyager il più sostenibile nel suo segmento.

Una soluzione innovativa che dà la libertà di viaggiare in quattro diverse modalità, tra cui spicca quella Full Electric. Questa opzione consente una navigazione a zero emissioni, un plus esclusivo grazie al quale B.Yond Limited Edition è in grado di accedere anche ad aree marine protette o alle zone normalmente interdette alla navigazione con motori diesel.

Ciò offre un’opportunità unica per esplorare luoghi ecologicamente sensibili nel rispetto dell’ambiente. Ipotizzando un utilizzo medio annuo di 1.000 ore, di cui 400 in navigazione e le rimanenti all’ancora, si può ottenere una riduzione di consumi e di CO2 fino al 24% e una riduzione di NOx fino a un massimo dell’85%.

B.Yond Limited Edition dispone di un’autonomia quasi doppia rispetto alle navette di analoghe dimensioni, potendo raggiungere le 8.200 miglia a 9 nodi in modalità Eco Transfer con i due generatori spenti e un solo motore termico di propulsione acceso.

B.Yond Limited Edition è disponibile per 12 mesi a partire da giugno 2023.

Architettura Navale / Progetto della carena in collaborazione con P.L.A.N.A. Design – Ing. Pierluigi Ausonio.

