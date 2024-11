Livorno 5 novembre 2024 Benetti sarà presente alla prima edizione del Qatar Boat Show

Benetti sarà presente alla prima edizione del Qatar Boat Show, che si terrà a Doha dal 6 al 9 novembre, assieme a 500 aziende da tutto il mondo.



Tra i protagonisti del primo boat show organizzato presso il Porto Antico di Doha e dedicato alla nautica di alta gamma non poteva mancare Benetti, che dal 6 al 9 novembre parteciperà al Qatar Boat Show. Nella sua lounge presso lo stand EQP016 illustrerà ai visitatori storia, novità e obiettivi del Cantiere che costruisce e commercializza in tutto il mondo yacht in composito da 34 a 44 metri e in alluminio e acciaio da 37 fino a oltre 100 metri.

Il salone rappresenta un appuntamento molto atteso a livello internazionale e conferma la crescente importanza di quest’area, non solo destinazione ideale per crociere di superyacht e meta turistica principale del Medio Oriente, ma anche terra d’origine di un sempre più alto numero di armatori alla ricerca di imbarcazioni caratterizzate dalla qualità del Made in Italy. I posti barca in Qatar sono circa 1.877, di cui 108 destinati a yacht tra i 40 e i 160 metri, mentre la capacità di spesa dei consumatori è destinata a raggiungere tra 73 e 90 miliardi di dollari entro il 2029.