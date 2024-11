Home

Benetti vara M/Y Juno’s 7, la prima unità di Class 44M

16 Novembre 2024

Nel cantiere Benetti di Viareggio è stato varato il primo Class 44M, yacht progettato da Cassetta Yacht Designers e caratterizzato da ambienti informali e naturali su quattro ponti che richiamano l’Heritage del brand.

Varata a Viareggio M/Y Juno’s 7, la prima unità di Class 44M, disegnata interamente da Cassetta Yacht Designers, che si è occupato delle linee esterne, degli ambienti interni e del décor insieme agli architetti del Cantiere.

“È un momento importante per Benetti perché è stata varata la prima unità di Class 44M. La nostra nuova ammiraglia in vetroresina è simbolo dell’eccellenza e della tradizione Benetti che si coniuga con un’interpretazione moderna, risultato dell’attento lavoro di Cassetta Yacht Designers, che ha saputo rinnovare le linee esterne e reinterpretare con grande maestria lo stile degli interni”, ha commentato Daniela Petrozzi, Sales Director di Benetti.

Yacht dalle linee essenziali realizzato in vetroresina, è stato definito dal designer “rilassante”, perché fin da subito l’obiettivo del progetto è stato quello di creare ambienti informali e non eccessivamente artefatti o sofisticati, in cui poter godere del massimo livello di relax e comfort. Queste atmosfere sono state raggiunte grazie a un uso sapiente di ampie superfici trasparenti, come gli specchi laterali sulle murate del salone principale, che riflettono la luce e il mare consentendo di rendere gli spazi ancor più luminosi.

Grande attenzione è stata data alla selezione dei materiali. Tra questi spicca la resina spatolata, scelta per rivestire le superfici dei bagni in sostituzione del marmo, utilizzato esclusivamente sul Main Deck per i lavabi del bagno armatoriale e del dayhead. I legni impiegati, certificati FSC, sono il risultato di un’attenta ricerca: l’olmo antico, utilizzato per i pavimenti interni di tutti i ponti, conserva i nodi naturali del legno e viene lavorato in elementi di diverse larghezze e lunghezze, per sfruttare ogni parte dell’albero. Sulle pareti, invece, è stato scelto il frassino rigato, selezionato con grande attenzione per ottenere il pattern ideale per questo yacht.

M/Y Juno’s 7 è ideale per garantire lunghe navigazioni sicure, grazie a un layout studiato nei minimi dettagli per garantire il massimo livello di privacy e alla grande capacità di stivaggio.

I ponti sono quattro: il Main Deck ospita la cabina armatoriale, la zona cucina, i servizi e un grande salone che garantisce anche lateralmente una vista diretta sul mare; l’Upper Deck, oltre alla postazione di pilotaggio e alla grande zona living interna che si allunga all’esterno verso poppa, offre una cabina VIP aggiuntiva come optional; il Sun Deck mette a disposizione oltre 102 metri quadrati di superficie, mentre il Lower Deck ospita le quattro cabine degli ospiti e la zona dedicata alla crew. Il beach club è disegnato a filo d’acqua e diventa uno spazio indipendente e versatile dal grande impatto scenografico, mentre il garage è stato progettato lungo la murata di sinistra.

Il livello d’insonorizzazione colloca questo 44 metri al vertice della categoria, grazie a pavimenti e paratie flottanti e giunti elastici alle trasmissioni secondo le più sofisticate tecniche applicate ai megayacht, mentre l’impianto di condizionamento e di purificazione dell’aria assicura il più efficiente ricambio di aria con sei cicli all’ora.

I motori sono due Man da 1.400 cavalli a 2.300 giri/min per una massima di 15 nodi e 4.100 miglia nautiche di autonomia alla velocità di 11 nodi.

