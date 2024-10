Benetti: Venduta la prima unità del nuovo B Yond 57M, il Voyager Ibrido di Lusso

Home

30 Ottobre 2024

Livorno 30 ottobre 2024

A poche settimane dalla presentazione ufficiale al Monaco Yacht Show, Benetti annuncia la vendita della prima unità del suo innovativo yacht B.Yond 57M. Quest’ultima creazione del celebre cantiere navale italiano ha riscosso immediato successo grazie alla combinazione di design raffinato, configurazioni personalizzabili e un approccio sostenibile che rappresenta la filosofia più recente di Benetti. Progettato per un nuovo segmento di armatori, il B.Yond 57M offre una nuova visione dello yachting di lusso.

Un progetto innovativo, versatile e sostenibile

Il B.Yond 57M è il modello più grande e tecnologicamente avanzato della serie B.Yond, dotato di un sistema di propulsione ibrida e di caratteristiche ecologiche pensate per ridurre l’impatto ambientale e raggiungere l’obiettivo di Net Zero entro il 2030. Gli interni sono arredati con materiali sostenibili, come legni certificati FSC, tessuti eco-friendly e l’EcoDeck® per i rivestimenti dei ponti, sostituendo il teak tradizionale con una soluzione 100% riciclabile.

Un sistema HVAC di ultima generazione consente inoltre di ridurre i consumi energetici fino all’80% rispetto ai sistemi tradizionali, garantendo comfort e personalizzazione climatica in tutte le aree di bordo.

Tre configurazioni di poppa per un’esperienza di navigazione personalizzata

Benetti offre ai suoi armatori una personalizzazione avanzata, con tre configurazioni differenti della poppa – Beach, Air e Water – ciascuna pensata per diverse esperienze di yachting. L’armatore della prima unità venduta ha scelto la configurazione Beach, un layout che favorisce l’accesso diretto al mare. Con una beach area di ben 161,8 metri quadrati e una piscina di 15 metri quadrati, questo spazio comprende divani scorrevoli che coprono la piscina per trasformarla in una zona lounge e un garage di 100 metri quadrati che può ospitare varie attrezzature da intrattenimento.

Comfort di bordo e design panoramico

Il B.Yond 57M spicca anche per l’innovativo layout che mette la zona ospiti sul Main Deck e il salone principale sull’Upper Deck. Questo schema architettonico offre viste panoramiche spettacolari attraverso ampie vetrate, creando un open space che si estende per 22 metri da prua a poppa.

Daniela Petrozzi, Sales Director di Benetti Yachts, ha espresso entusiasmo per l’operazione: “Siamo orgogliosi di annunciare la vendita della prima unità di B.Yond 57M, poiché dimostra la risposta positiva del mercato ai nuovi progetti che abbiamo presentato. Siamo felici di iniziare questo nuovo percorso con il nostro cliente.”

Un Futuro Ecologico per la Nautica di Lusso

Il B.Yond 57M rappresenta la visione di Benetti per una nautica di lusso più sostenibile, capace di combinare tecnologie avanzate con un design all’avanguardia. Grazie alla possibilità di navigare e sostare a emissioni zero e all’impiego di materiali ecologici, Benetti punta a rivoluzionare lo yachting di lusso, contribuendo a ridurre significativamente l’impatto ambientale di questo settore esclusivo.

