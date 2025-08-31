Home

Cronaca

Beni per la Freedom Flottiglia, Livorno per la Palestina: risposta solidale contro il genocidio a Gaza

Cronaca

31 Agosto 2025

Beni per la Freedom Flottiglia, Livorno per la Palestina: risposta solidale contro il genocidio a Gaza

Livorno 31 agosto 2025 Beni per la Freedom Flottiglia, Livorno per la Palestina: risposta solidale contro il genocidio a Gaza

“Solo il popolo salva il popolo”

Livorno per la Palestina ringrazia i cittadini per la loro risposta solidale contro il genocidio a Gaza

Negli scorsi giorni in Ex Caserma occupata si è tenuta la raccolta alimentare destinata alla

popolazione di Gaza.

Il ricavato verrà trasportato da una delle imbarcazioni della freedom flotilla che partirà da

Genova, grazie ai compagni del @calp_genova e con la collaborazione dei portuali livornesi

@gruppoautonomoportualilivorno.

È doveroso partecipare a iniziative come queste, vedendo l’attuale stato di malnutrizione che

il popolo palestinese sta subendo, perpetuato dallo Stato genocida che ormai da quasi due

anni tenta di schiacciare i Territori palestinesi e la loro popolazione.

I Palestinesi non hanno bisogno di qualcuno che li vada a salvare, sia chiaro.

Non vogliamo alimentare la retorica pietosistica alimentata da quei partiti che ora si sono

svegliati per i “poveri bambini di Gaza”.

I palestinesi resistono, da decenni, e l’unica cosa di cui necessitano è la solidarietà popolare

internazionale: quella solidarietà che non arriva dai governi, troppo spaventati di alzare la

voce coi terroristi sionisti.

Questa solidarietà internazionale si scrive dal basso, si scrive tra i livornesi che sono passati

incessantemente in questi giorni a lasciare una marea di viveri, persone di tutte le età e di

tutte le estrazioni sociali, unite da un solo motivo: dare qualcosa di loro ai palestinesi.

Dare qualcosa in cambio per il dono della resistenza, che il popolo di Gaza ci ha dato in

questi ultimi tempi.

Ed è grazie a questo che la raccolta ha raggiunto la capienza massima in giusto qualche

ora.

I livornesi, hanno scelto da che parte stare.

Ma non vogliamo, non possiamo fermarci qui. è per questo che vi invitiamo a scendere in

piazza il 5 settembre alle 18.

Beni per la Freedom Flottiglia, Livorno per la Palestina: risposta solidale contro il genocidio a Gaza