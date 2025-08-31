Beni per la Freedom Flottiglia, Livorno per la Palestina: risposta solidale contro il genocidio a Gaza
“Solo il popolo salva il popolo”
Livorno per la Palestina ringrazia i cittadini per la loro risposta solidale contro il genocidio a Gaza
Negli scorsi giorni in Ex Caserma occupata si è tenuta la raccolta alimentare destinata alla
popolazione di Gaza.
Il ricavato verrà trasportato da una delle imbarcazioni della freedom flotilla che partirà da
Genova, grazie ai compagni del @calp_genova e con la collaborazione dei portuali livornesi
@gruppoautonomoportualilivorno.
È doveroso partecipare a iniziative come queste, vedendo l’attuale stato di malnutrizione che
il popolo palestinese sta subendo, perpetuato dallo Stato genocida che ormai da quasi due
anni tenta di schiacciare i Territori palestinesi e la loro popolazione.
I Palestinesi non hanno bisogno di qualcuno che li vada a salvare, sia chiaro.
Non vogliamo alimentare la retorica pietosistica alimentata da quei partiti che ora si sono
svegliati per i “poveri bambini di Gaza”.
I palestinesi resistono, da decenni, e l’unica cosa di cui necessitano è la solidarietà popolare
internazionale: quella solidarietà che non arriva dai governi, troppo spaventati di alzare la
voce coi terroristi sionisti.
Questa solidarietà internazionale si scrive dal basso, si scrive tra i livornesi che sono passati
incessantemente in questi giorni a lasciare una marea di viveri, persone di tutte le età e di
tutte le estrazioni sociali, unite da un solo motivo: dare qualcosa di loro ai palestinesi.
Dare qualcosa in cambio per il dono della resistenza, che il popolo di Gaza ci ha dato in
questi ultimi tempi.
Ed è grazie a questo che la raccolta ha raggiunto la capienza massima in giusto qualche
ora.
I livornesi, hanno scelto da che parte stare.
Ma non vogliamo, non possiamo fermarci qui. è per questo che vi invitiamo a scendere in
piazza il 5 settembre alle 18.