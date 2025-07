“Benvenuti a Livorno”: ai turisti vengono chiesti soldi, la foto-denuncia di Perini

Home

20 Luglio 2025

Perini (FdI): “Turisti circondati da accattoni davanti al Comune. È questa l’immagine che vogliamo dare di Livorno?”

Un turista americano tra le fermate dei pullman turistici e l’ufficio informazioni in piazza del Municipio, avvicinato da una donna che, con la mano tesa, sembra chiedere l’elemosina. È questa l’immagine che il consigliere comunale Alessandro Perini (Fratelli d’Italia) ha pubblicato oggi sui social per denunciare nuovamente il degrado e la mancanza di sicurezza in città.

“La scena – afferma Perini – si svolge a due passi dal palazzo comunale, davanti ai turisti appena scesi dalle navi da crociera. È possibile che non si riesca a garantire un minimo di decoro neppure nel salotto buono della città?”

Perini sottolinea come episodi simili non siano sporadici: “Non è la prima volta che fra i turisti si muovono persone che chiedono l’elemosina. Queste situazioni si ripetono costantemente e rischiano di rovinare l’immagine di Livorno davanti agli occhi dei visitatori”.

Il consigliere, da tempo impegnato nel denunciare le criticità legate al decoro urbano e alla sicurezza, chiede ancora una volta interventi concreti e non simbolici. “Serve un controllo più serrato anche nelle aree più frequentate dai turisti. Dobbiamo tutelare chi viene a visitare la nostra città, e allo stesso tempo tutelare la nostra reputazione”.

Il post, corredato da un’immagine eloquente, ha già suscitato reazioni sui social, riaccendendo il dibattito su come la città si presenti – o non si presenti – a chi arriva da fuori.