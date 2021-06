“Benvenuti” al parco di via Orosi. Le immagini girate nel del parco dopo le segnalazioni ricevute dai lettori

Home

12 Giugno 2021

Livorno 12 giugno 2021

Quello che si vede nel video e nelle foto è la situazione in cui versa il parco di via Orosi

Come spiegato da chi ci ha segnalato la situazione, il parco ha l’erba tagliata e manutenuta perchè da poco, dopo l’invio di due email gli addetti sono finalmente venuti a tagliarla.

Quello che si nota nel parco è la totale assenza di cura e manutenzione delle molteplici panchine presenti, di una è rimasto praticamente lo scheletro. Le altre tutte rotte e con legni marci

Nel parco prima c’erano dei giochi per i bambini, due altalene di cui ne è presente ormai da tempo solo una e i due giochini a molla sono spariti perchè rotti.

In mezzo al verde sono presenti delle buche ma due in particolare che mostriamo anche nel filmato possono essere veramente pericolose per un bambino che corre.

Per ultimo ma non per importanza nel parco ci sono diverse siepi che sarebbero da sfoltire e piante dalle quali spuntano rovi di 2 metri e più che arrivano fino a terra o rimangono a mezz’aria. Un pericolo per i bambini che corrono oltre che essere un danno per le piante nelle quali si sono insidiate.

Il video girato nel parco e la galleria fotografica

