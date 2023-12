Home

Beppe Grillo ricoverato a Cecina

12 Dicembre 2023

Cecina (Livorno) 12 dicembre 2023

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Cecina, situato nella provincia di Livorno, dallo scorso domingo.

La notizia della sua ospedalizzazione è stata riportata in anteprima da fonti come il ‘Corriere della Sera’ e Repubblica online. Nonostante le condizioni generali di salute siano buone e il problema che l’ha colpito non sia considerato grave, i medici hanno deciso di mantenerlo sotto osservazione.

La previsione è che possa essere dimesso nel corso della giornata, segnale che il suo stato di salute è stabile e in miglioramento.

