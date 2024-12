Home

21 Dicembre 2024

Bere e guidare: tabelle indicative di alcolemia, meglio però non bere affatto

Natale, Capodanno e il Nuovo Codice della Strada: Alcol e Sicurezza alla Guida

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di Capodanno, l’attenzione sull’abuso di alcol alla guida è più alta che mai. La combinazione di brindisi festivi e nuove normative introdotte dal Codice della Strada rende fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza di una guida responsabile.

Quanto alcol metti nel bicchiere?

Le unità alcoliche di riferimento forniscono una guida pratica per capire quanta quantità di alcol si sta consumando:

(in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)

Birra 330 cc

Superalcolici 40 cc

Vino 125 cc

Champagne/spumante 100 cc

Vini liquorosi-aperitivi 80 cc

Ready to drink 150 cc

Digestivi 40 cc

MIX sommare i componenti



Se si consumano più bevande, i livelli di alcolemia devono essere sommati, tenendo conto di fattori quali peso corporeo, sesso e assunzione a stomaco pieno o vuoto.

I limiti legali di alcolemia

Il limite legale per la guida in Italia è fissato a 0,5 grammi/litro di sangue. Tuttavia, superare questa soglia è sorprendentemente facile. Ad esempio:

Una donna di 60 kg che assume a stomaco pieno due superalcolici raggiunge un livello stimato di 0,70 g/l , ben oltre il limite.

Un uomo di 75 kg, dopo due birre a stomaco vuoto, può raggiungere 0,82 g/l, compromettendo le sue capacità di guida.

Fattori che influenzano i livelli di alcolemia

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all’essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Oltre alla quantità e al tipo di bevanda alcolica, diversi fattori incidono sui livelli di alcol nel sangue:

Sesso: le donne tendono ad avere livelli più alti di alcolemia rispetto agli uomini a parità di consumo, a causa di differenze metaboliche.

Peso corporeo: individui più leggeri tendono a registrare livelli di alcolemia più elevati.

Cibo: assumere alcol a stomaco pieno riduce la velocità di assorbimento, ma non elimina il rischio.

Farmaci: alcuni medicinali, come antinfiammatori o antibiotici, possono interagire con l’alcol, amplificando i suoi effetti.

Un messaggio di sicurezza: zero alcol alla guida

Sebbene le tabelle di alcolemia fornite siano utili per una stima indicativa, non hanno valore legale e non possono garantire la sicurezza alla guida. L’unico modo per prevenire incidenti alcol-correlati è evitare completamente di assumere alcol se si prevede di guidare. Le festività devono essere un momento di festa e condivisione, non di tragedia.

Ricorda: guidare in stato di ebbrezza non solo comporta gravi sanzioni, come la sospensione della patente o il sequestro del veicolo, ma aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti gravi o mortali.

Le tabelle indicative per donne e uomini

