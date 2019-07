Home

Berti (M5S): “Un milione di euro stanziato per interventi di dissesto idrogeologico in provincia di Livorno”

6 luglio 2019

Roma – “Proseguiamo nella lotta al dissesto idrogeologico mediante il finanziamento del primo grande intervento in Provincia di Livorno per un ammontare complessivo di oltre 1 milione di euro” sottolinea Francesco Berti, Deputato toscano del M5S. “Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha dato il via alle azioni previste nel Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico lanciato a febbraio: un piano concordato con le Autorità di Bacino, i Commissari di Bacino ed i Commissari per l’Emergenza insieme alle Regioni e che prevede il finanziamento, già nel 2019, dei primi 263 interventi per un ammontare complessivo di oltre 315 milioni di euro. Di questi oltre 28 milioni saranno destinati alla sola Regione Toscana, per un totale di 25 interventi pianificati, e 1 milione e 124mila euro verranno destinati alla sola provincia di Livorno.” chiarisce Berti.

La provincia di Livorno sarà interessata da un importante intervento: la realizzazione di una cassa di espansione sul Corniaccia nel Comune di Campiglia Marittima (località Venturina Terme Coltie).

Specifica Berti “Il Ministro Costa quest’anno ha prima dovuto sburocratizzare, mediante l’approvazione del Decreto “Cantiere Ambiente”, le procedure che prima comportavano circa due anni di rimpalli tra enti per l’approvazione di un progetto, tempo oggi sceso a soli tre mesi, e adesso ha approvato questa lista di interventi immediatamente cantierabili. Inoltre, come spiegato dal Ministro dell’Ambiente Costa nel documento relativo al Piano Stralcio 2019, gli interventi scelti sono quelli che Regioni e Province autonome hanno ritenuto essere di più celere attuazione, a prescindere dal livello di progettazione disponibile, e che sono necessari per la tutela della sicurezza della popolazione del territorio.” Conclude soddisfatto il Deputato “Sono queste le tante piccole opere utili che servono per salvaguardare l’Italia, l’ambiente e la sicurezza dei cittadini e rilanciare in maniera virtuosa la nostra economia mettendo al primo punto la sostenibilità ambientale. Grazie all’azione politica del Movimento 5 Stelle e del ministro Costa la lotta al dissesto idrogeologico è finalmente una priorità in Italia.”

Deputato Francesco Berti