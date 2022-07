Berti: “Non è possibile partecipare a un progetto che ha perso la bussola e va verso un declino irreversibile”

Livorno 18 luglio 2022

Francesco Berti: lascio il Movimento 5 Stelle.

Per me, aderire al progetto del M5S fu la cosa più scontata del mondo. La falsa alternanza sinistra-destra, unita alla crisi economica del 2011, sull’onda lunga della crisi sistemica di Tangentopoli, aveva lasciato ben poche speranze alla generazione dei nati tra gli anni ’80 e ‘90. L’anno della fondazione del Movimento, il 2009, è stato l’anno in cui ho dato l’esame di maturità.

Ero uno dei giovani adulti italiani che volevano impegnarsi per il proprio paese, ma non si riconoscevano in nessuna forza politica.

Appartenere al 5 stelle è stata una questione non sono politica, ma anche di territorio.

Nel 2014 abbiamo vinto addirittura a Livorno, la mia città.

Da quel momento ho percepito che l’attivismo politico non poteva più essere solo “contro” qualcosa, ma un impegno per azioni positive per costruire soluzioni e dare risposte ai problemi reali delle persone.

E’ stata un’esperienza incredibile e unica nella vita intrecciare questioni politiche locali con l’onda che montava a livello nazionale, come nel caso della gestione delle partecipate locali ( e in mille altre occasioni. A livello nazionale, per me, e milioni di persone, il M5S incarnava l’adagio “libertà è partecipazione”.

Forma e sostanza. Un modo innovativo di intendere l’impegno per la comunità, incarnato in un programma (i 10 punti per uscire dal buio, la carta di Firenze, le cinque stelle) e delle pratiche online e offline (i meetup, Rousseau, Italia a 5 Stelle). Un sogno ad occhi aperti!