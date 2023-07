Home

Best beaches 2023: tra le top 50 spiagge italiane più amate due sono nel livornese

18 Luglio 2023

Livorno 18 luglio 2023 – Best beaches 2023: tra le top 50 spiagge italiane più amate due sono nel livornese

Le spiagge più amate d’Italia secondo lo studio di Holidu.it

Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia. Non esistono italiane e italiani che non passino almeno una giornata al mare durante l’estate e anche questa stagione non fa eccezione: ma quali sono le spiagge più apprezzate? Holidu , uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 spiagge italiane del 2023 , utilizzando i dati di Instagram e TikTok.

Posizione finale Nomi Spiagge Regione 1 Spiaggia di Porto Selvaggio Puglia 2 Spiaggia Di Boccadasse Liguria 3 Spiaggia di Porto Pino Sardegna 4 Spiaggia di San Pietro in Bevagna Puglia 5 Spiaggia di Mari Pintau Sardegna 6 Spiaggia di Porto Giunco Sardegna 7 Spiaggia Su Giudeu Sardegna 8 Spiaggia di Punta Molentis Sardegna 9 Spiaggia di S’Archittu Sardegna 10 Spiaggia di Cala Domestica Sardegna 11 Spiaggia di Cala Pira Sardegna 12 Spiaggia di Lu Impostu Sardegna 13 Spiaggia di Cala Sinzias Sardegna 14 Spiaggia Rena Bianca Sardegna 15 Spiaggia di Cala Cipolla Sardegna 16 Spiaggia di Mari Ermi Sardegna 17 Spiaggia di San Giovanni di Sinis Sardegna 18 Spiaggia di Costa Rei Sardegna 19 Spiazza Mezzavalle Marche 20 Spiaggia di Su Sirboni Sardegna 21 Spiaggia di Torre dei Corsari Sardegna 22 Spiaggia di Cala Fuili Sardegna 23 Spiaggia di Scivu Sardegna 24 Spiaggia della Padulella Toscana 25 Spiaggia di Portixeddu Sardegna 26 Spiaggia Di Is Arutas Sardegna 27 Spiaggia Di Cea Sardegna 28 Spiaggia Sa Mesa Longa Sardegna 29 Spiaggia di Piscina Rei Sardegna 30 Spiaggia di Cala Spinosa Sardegna 31 Spiaggia di Piscinas Sardegna 32 Spiaggia Della Torre Vignola Mare Sardegna 33 Spiaggia di Lido di Orrì Sardegna 34 Spiaggia di Cartoe Sardegna 35 Spiaggia di Sa Colonia Sardegna 36 Spiaggia di Cavoli Toscana 37 Spiaggia S’Archeddu ‘e Sa Canna Sardegna 38 spiaggia di s’Arena Scoada Sardegna 39 Spiaggia di Masua Sardegna 40 Spiaggia il Golfetto Sardegna 41 Spiaggia di Bonassola Liguria 42 Spiaggia delle Dune Sardegna 43 Spiaggia di Cala li Cossi Sardegna 44 Spiaggia di Cala Monte Turno Sardegna 45 Spiaggia del Frascone Puglia 46 Spiaggia della Rotonda Calabria 47 Spiaggia di San Nicolò Sardegna 48 Spiaggia di Calata Turchino Abruzzo 49 Spiaggia Di Campana Pontile Sardegna 50 Spiaggia di Varigotti Liguria

Porto Selvaggio, Boccadasse e Porto Pino sul podio

Una delle spiagge simbolo della Puglia, quella di Porto Selvaggio in località Nardò sembra essere la più amata delle spiagge italiane con oltre 63000 visualizzazioni su Instagram e addirittura oltre 3 milioni di su TikTok, precedendo la spiaggia di Boccadasse in Liguria che di view ne ha quasi 130 mila su Instagram ma 1,8 milioni su TikTok, e Porto Pino, frazione del comune di Sant’Anna Arresi, in provincia del Sud Sardegna in Sardegna. Completano la top 5 San Pietro in Bevagna, facente parte del comune di Manduria in Puglia e Mari Pintau, nel Golfo di Cagliari.

Dominio assoluto della Sardegna. Seguono ben distaccate Puglia e Liguria.

Ad avere un numero impressionante di spiagge nella top 50 è la Sardegna che ne piazza ben 39 su 50 in classifica di cui ben 7 in top 10. Oltre alle già menzionate Porto Pino e Mari Pintau, anche Porto Giunco, Su Giudeu, Punta Molentis, S’Archittu e Cala Domestica a conclusione della top 10. Seguono ben distaccate Puglia e Liguria con 3 spiagge ciascuna; se per la prima si aggiunge alle due spiagge già menzionate anche la Spiaggia del Frascone in località Porto Cesareo, per la Liguria , oltre alla menzionata Boccadasse, anche Bonassola e Varigotti.

Una spiaggia in meno per la Toscana, rappresentata da due spiagge dell’Isola d’Elba: si tratta Spiaggia della Padulella in località Portoferraio, e dalla Spiaggia di Cavoli, in località Campo nell’Elba.

Una spiaggia ciascuna per Marche , Calabria e Abruzzo.

Metodologia:

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Italia, riportate nel database di Google Maps. La lista iniziale è stata filtrata per includere soltanto le spiagge con i punteggi più alti e con un numero minimo di recensioni superiore a 500. Successivamente, abbiamo estratto i dati dai conteggi dei post su Instagram, così come dalle visualizzazioni su TikTok, utilizzando il nome della spiaggia come hashtag. Nei casi in cui il nome includeva caratteri speciali, è stato utilizzato il nome completo o il nome più comune.

I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di Luglio 2023.

