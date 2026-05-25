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Bevilacqua, un fulmine alla Cronoscalata del Castellaccio

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25 Maggio 2026

Bevilacqua, un fulmine alla Cronoscalata del Castellaccio

Livorno 25 maggio 2026 Bevilacqua, un fulmine alla Cronoscalata del Castellaccio

Nuovo capitolo del Criterium Podistico Toscano attraverso una delle sue classiche più antiche, la cronoscalata del Castellaccio, considerata una delle massime prove italiane di corsa a piedi a cronometro, una specialità poco diffusa dalle nostre parti. Giunta alla sua edizione numero 34, la corsa era articolata su 4,4 km da percorrere in solitudine, puntando al miglior tempo possibile, con intervalli di 20” l’uno dall’altro. Una classica del settore, considerata un antipasto primaverile alla Livorno Half Marathon del prossimo novembre.

Il successo è andato a Mattia Bevilacqua. Il portacolori de Le Terre Etrusco Labroniche è stato l’unico capace di scendere sotto i 18 minuti, coprendo la distanza in 17’43” con un vantaggio di 24” su Daniele Sandroni e 27” su Giacomo Molinaro, entrambi del GP Parco Alpi Apuane. Distacco sotto il minuto anche per Federico Macagno (Atl.Amaranto) a 56”, quinto Juri Mazzei (Sempredicorsa) a 1’03”.

Acuto fra le donne per Merilyn Mazzotta (Sempredicorsa), puntuale al suo appuntamento con il podio nelle prove del Criterium. 21’42” il suo tempo finale e un vantaggio di 47” su Giusy Bari (Pisa Road Runners Club), terza posizione per Chiara Perri (Atl.Amaranto) a 1’51”. Fuori dal podio Elisa Carli (Gs Orecchiella) a 2’00” e Elena Ciampi (Gs Bellaria Cappuccini) a 2’05”.

Oltre 150 gli atleti al traguardo in una mattinata calda, d’introduzione all’imminente estate. La gara era allestita dall’ASD Livornomarathon in collaborazione con il GP Sempredicorsa e il Centro Sociale Anziani “Fabrizio Gioli” e dedicata alla memoria di Luciano martelli. Un grazie a tutte le associazioni e gli sponsor, in primis Nencini Sport per il loro sostegno come anche all’Uisp sotto la cui egida la gara si è svolta. Prossima tappa del circuito la Massa-San Carlo del prossimo 30 maggio.