18 Febbraio 2024

Livorno 18 febbraio 2024 – Biancoverdi soli al 3° posto, successo del Livorno a Napoli. Tabellino, risultati e classifica

Il quadro della 14° giornata (3° di ritorno) di A, girone 3, il raggruppamento del centro-sud (tra parentesi i punti validi per la classifica): UR Firenze – Paganica 54-12 (5-0); Avezzano – Lazio 14-43 (0-5); Olimpic Roma – Villa Pamphili Roma 41-19 (5-0); Napoli/Afragola – Unicusano Livorno 13-28 (0-5); Civitavecchia – Primavera Roma 31-19 (5-0); Capitolina Roma – Cavalieri Prato/Sesto 21-20 (4-1). La nuova classifica: Lazio 69 p.; Cavalieri 60; Unicusano Livorno 47; Capitolina e Avezzano 46; Olimpic Roma 38; Civitavecchia 37; UR Firenze 31; Villa Pamphili Roma 22, Napoli/Afragola 17; Paganica 12; Primavera Roma 7. Domenica prossima l’Unicusano Livorno ospiterà la Roma Olimpic.

Napoli/Afragola – Unicusano Livorno Rugby 13-28 (1°t 8-21)

Napoli/Afragola:

Iervolino; Cioffi, Scaldaferri, Panella, Antonelli; Balzi (1’ st Dublino), Di Tota; Lauro (4’ st Di Fusco), Quarto (cap.), Errichiello; Belfiore (1’ st Peradze), Rossi (4’ st Campoccio); Guerriero (1’ st Notariello), Careri (4’ st Brusca), Tenga (10’ st Aiello). A disp.: Borsa. All.: Nicolas Patricio De Gregori.

Unicusano Livorno Rugby:

Zannoni N.; Citi, Casini T., Pirruccio, Chiesa T. (1’ st Martinucci); Baraona Prat, Tomaselli J.; Piras (34’ st Meini), Freschi E. (10’ st Bitossi), Ianda D.; De Biaggio, Gragnani Giac. (cap.) (30’ st Tori); Boggero (10’ st Ficarra), Echazu Molina (15’ st Giusti), Andreotti (32’ st Chiti). A disp.: Piram. All.: Riccardo Squarcini.

Arbitro: Francesco Cagnin di Venezia.

Marcatori:

nel pt (13-7) 3’ cp Scaldaferri, 11’ m. Chiesa tr. Baraona Prat, 16’ m. Rossi, 20’ m. Tomaselli J. tr. Baraona Prat, 34’ m. Zannoni N. tr. Baraona Prat; nel st 25’ m. Aiello, 32’ m. Piras tr. Baraona Prat.

Note: espulsione definitiva (reazione) per Ianda D. (20’ st). Espulsione temporanea per Brusca (17’ st). Punti conquistati in classifica: Napoli/Afagola 0 (sconfitta con margine superiore alle sette lunghezze; una meta realizzata), Unicusano Livorno 5 (successo e bonus attacco; quattro mete realizzate). Man of the match: Marco Andreotti