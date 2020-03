Home

Biasci (Lega): “La disponibilità di posti letto in terapia intensiva sia monitorata”

22 marzo 2020

"Anche perché non sembra la Regione abbia deciso di aumentarli"

Livorno 22 marzo 2020 – Il consigliere regionale Roberto Biasci (Lega) sui nuovi posti di terapia intensiva in Toscana ma nessuno a Livorno : “Monitorare la disponibilità di posti letto in terapia intensiva all’ospedale di Livorno”

“Ovviamente, tutti noi -afferma Roberto Biasci, Consigliere regionale della Lega- ci auguriamo che non si debbano trovare, anche a Livorno, nuovi posti da dedicare alla terapia intensiva, ma purtroppo la drammatica esperienza di queste settimane in Lombardia, insegna che bisogna cercare di essere pronti ad ogni emergenza.”

“Recentemente-prosegue il Consigliere-il Presidente Rossi ha annunciato un incremento di disponibilità, in Regione, nel predetto vitale reparto, ma non ci sembra di aver rilevato alcuna novità in merito per l’ospedale labronico.”

“Mi auguro-precisa l’esponente leghista-che chi di dovere abbia, dunque, focalizzato al meglio, pur non avendo la sfera di cristallo, quali possano essere, almeno teoricamente, le esigenze assistenziali, nel malaugurato caso d’incremento di contagiati, per il bacino di popolazione servito attualmente dalla struttura sanitaria livornese.”

“Approfittiamo dell’occasione per ringraziare i tanti medici, infermieri ed Oss che si stanno generosamente prodigando per cercare di vincere questa dura battaglia contro il Coronavirus.”