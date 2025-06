Home

Bibbona: centra una doppietta del lotto da 20mila euro

6 Giugno 2025

Il Lotto premia la Toscana. Nel concorso di giovedì 5 giugno, come riporta Agipronews, centrata una doppietta da quasi 20mila euro a Bibbona, in provincia di Livorno: due vincite da 9.900 euro l’una con due giocate sulla ruota di Genova, entrambe effettuate in via Aurelia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,2 milioni di euro, per un totale di 585,9 milioni di euro da inizio 2025.