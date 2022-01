Home

Bibbona: Dimissioni vice Sindaco e Assessore Simone Rossi, il Sindaco Fedeli: persona dotata di squisita sensibilità

Bibbona

11 Gennaio 2022

Bibbona (Livorno) 11 gennaio 2022

“Questa mattina il vice sindaco e assessore al turismo e allo sport, Simone Rossi, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere e assessore.

In primo luogo, voglio sottolineare – commenta il Sindaco, Massimo Fedeli – il legame e l’affetto personale che mi lega a Simone Rossi, persona dotata di una squisita sensibilità, capace di intercettare le occasioni migliori per promuovere il nostro territorio e le sue potenzialità. Il suo lavoro come assessore al turismo e allo sport, in questi anni, sono frutto proprio delle sue attitudini e qualità personali. In secondo luogo, voglio ringraziarlo dell’attività svolta al mio fianco a partire dal primo mandato: insieme abbiamo condiviso momenti, anche difficili, ed ho sempre potuto contare sul suo appoggio e sostegno. Motivo per cui l’ho da subito investito della carica di vice sindaco.

Una scelta dettata da motivi professionali: la sua carriera forense lo impegna al punto che non sarebbe più stato possibile dedicare il giusto tempo alle attività politico-istituzionali.

Mio malgrado – conclude Fedeli – e con dispiacere, ho accettato le sue dimissioni, tenendo per me, momentaneamente, le deleghe lasciate vacanti”

