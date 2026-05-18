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Bibbona: Enel rinnova cabina elettrica principale, da martedì via ai lavori

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18 Maggio 2026

Bibbona: Enel rinnova cabina elettrica principale, da martedì via ai lavori

Bibbona (Livorno) 18 maggio 2026 Bibbona: Enel rinnova cabina elettrica principale, da martedì via ai lavori

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico della bassa Val di Cecina e della Costa etrusca: martedì 19 maggio e lunedì 25 maggio, infatti, la società elettrica effettuerà due interventi collegati per il restyling completo della cabina principale di Bibbona paese, snodo elettrico importante che fornisce alimentazione ad ampia parte del centro abitato e delle località limitrofe.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla ricostruzione interna della cabina, attraverso il rinnovo di tutta la componentistica elettromeccanica con l’installazione di apparecchiature di ultima generazione, che consentiranno di automatizzare il funzionamento dell’impianto. Le operazioni, che comprenderanno anche la verifica degli assetti elettrici ottimali per garantire qualità e continuità del servizio elettrico, saranno svolte con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono essere svolti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per martedì 19 maggio e lunedì 25 maggio, con due step di interventi tecnici divisi per diminuire i disagi. In entrambe le circostanze le attività prenderanno il via alle 8:30 e si concluderanno nel pomeriggio; grazie a bypass da linee di riserva, le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi di utenze nel paese. I cittadini sono informati tramite affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone coinvolte. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.