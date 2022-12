Home

Bibbona, Fines Malossi spegne 105 candeline

26 Dicembre 2022

Compleanno da record a Casa Fattori, Fines Malossi spegne 105 candeline

Una giornata da ricordare quella del 24 dicembre a Casa Fattori:

una festa in piena regola per Fines Malossi che ha spento 105 candeline insieme agli ospiti della struttura; l’assessore alla cultura del Comune, Manuela Pacchini; all’intero consiglio d’amministrazione; i responsabili e gli addetti della residenza per anziani.

La signora Fines ha spento le candeline insieme al figlio Vitalino e il nipote Andrea, rispettivamente di 85 e 56 anni,

Ines ha fatto emozionare tutti quando ha ricevuto in dono, da parte di alcune operatrici, una borsetta di paillettes dorata oltre ad una composizione floreale di orchidee rosa consegnata dall’Assessore Pacchini per conto dell’intera amministrazione comunale.

l’Assessore Pacchini sottolinea:

“Un traguardo ambito, difficile da raggiungere soprattutto nelle sue ottime condizioni di salute che le hanno permesso di godersi appieno la festa che le è stata organizzata”.

Il compleanno ha offerto, inoltre, l’occasione ai segretari del Sindacato di Polizia FSP di Livorno e Pisa di donare alla struttura dei presidi sanitari, consegnati direttamente dal Presidente del Cda di Casa Fattori, l’avvocato Bottazzoli, dal Presidente della Sezione ANPS di Cecina Sufrà, dal vice presidente Barrella e dal consigliere Barra.

