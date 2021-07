Home

Bibbona: tutto pronto per la 'Notte Blu' con lo spettacolo di BAZ e il gruppo musicale Max Fabbri

14 Luglio 2021

Bibbona: tutto pronto per la ‘Notte Blu’ con lo spettacolo di BAZ e il gruppo musicale Max Fabbri

Livorno 14 luglio 2021

Partito il conto alla rovescia per la ‘Notte blu’ di Bibbona, la festa dedicata alla consegna della Bandiera blu che quest’anno ospita lo spettacolo di Marco Bazzoni ‘Baz’: cresciuto nelle fucine di talenti comici ‘La Corte dei Miracoli’ e il ‘CaffeTeatro’ di Verghera di Samarate, Marco ha ricevuto diversi riconoscimenti e nel 2007 è entrato stabilmente nel cast del programma di Italia 1 ‘Colorado’ con i personaggi superBAZ il lettore multimediale, il cantante Gianni Cyano e con monologhi di satira di costume. Da allora partecipa a numerose trasmissioni televisive come ‘Giass’ di Antonio Ricci, ‘Quelli che il calcio’, ‘Maurizio Costanzo Show’ e ‘Buona Domenica’. Da Settembre 2018 conduce ogni mattina ‘Tutti pazzi per RDS’ insieme a Rossella Brescia e Giacomo ‘Ciccio’ Valenti su Radio Dimensione Suono.

Come ogni anno, la serata vuole essere un momento di condivisione ed orgoglio per il riconoscimento della ‘Bandiera blu’ a Marina di Bibbona: un riconoscimento dedicato alla gestione eco-sostenibile dei litorali, che ormai da 19 anni viene assegnato alle nostre spiagge.

Si tratta di un marchio Ecolabel assegnato dalla Fee Italia – Foundation for Environmental Education – una fondazione no-profit indipendente che si occupa di promozione dell’educazione ambientale e che, per il rilascio della bandiera, utilizza una serie di indicatori e rigidi criteri relativi allo sviluppo sostenibile del territorio ed in particolare della località balneare, quali il controllo della qualità delle acque, la gestione del patrimonio naturale, la sicurezza della balneazione, la pulizia della spiaggia, la facile accessibilità e servizi per persone diversamente abili, la gestione dei rifiuti, la depurazione delle acque fognarie e l’effettuazione di campagne di informazione e di educazione ambientale. Sono ben 32 i criteri di valutazione del programma, aggiornati periodicamente, che bisogna soddisfare.

La serata, ad ingresso gratuito, è in programma per sabato 17 luglio, a partire dalle 21 in piazza delle Orchidee.

