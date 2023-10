Home

Bibbona

26 Ottobre 2023

Bibbona: un albero per ogni dipendente, l’impronta green del gruppo Icon Collection

Il Gruppo Icon Collection, sotto la guida dei cugini Federico e Riccardo Ficcanterri, ha dimostrato un impegno tangibile per la sostenibilità ambientale attraverso il progetto “We Plant” presentato ieri al Park Hotel Marinetta di Marina di Bibbona.

Quest’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Bibbona, ha l’obiettivo di contribuire attivamente alla conservazione dell’ambiente, piantando alberi e arbusti in onore dei dipendenti che hanno dedicato almeno tre anni di servizio in una delle strutture del gruppo. Il progetto va anche a sostenere il punto 15 “Love Nature” degli SDGs (Sustainable Development Goals) del WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).

L’evento di presentazione di “We Plant” si è svolto con grande successo presso il prestigioso Park Hotel Marinetta ieri 25 ottobre, alla presenza del Sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli. È stata una cerimonia toccante ed emozionante durante la quale diversi tipi di alberi e arbusti sono stati piantati nella pineta comunale dagli stessi dipendenti, tra cui Corbezzoli, Ginepri, Lecci, Lentisco, Tamerici e Pinus Halepensis. Ogni pianta porta il nome del collaboratore a cui è dedicata ed è accompagnata da un “passaporto” che certifica la sua origine e la filiera, in piena conformità con i rigidi standard di sostenibilità. Durante la giornata è passato anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Il progetto “We Plant” è un passo significativo verso la promozione di uno stile di vita più sostenibile e responsabile.

“È stato un giorno davvero speciale, un’occasione in cui la natura, la sostenibilità e il riconoscimento dei nostri straordinari Ospiti interni (dipendenti si sono uniti per un unico obiettivo. Vedere il nostro progetto “We Plant” prendere vita con tanto entusiasmo e partecipazione ci ha riempito di gioia e orgoglio.

Questa iniziativa è una prova tangibile del nostro quotidiano impegno per un mondo migliore, dove la natura e la comunità siano al centro di ogni azione. Rendere omaggio ai nostri collaboratori più affezionati, i nostri Ospiti interni, che hanno dedicato anni preziosi al nostro gruppo, è la testimonianza del valore che attribuiamo alle persone che rendono tutto questo possibile.

Il successo di ieri è solo l’inizio del nostro percorso verso un futuro più verde e sostenibile, perchè sono dell’idea che un territorio prospero e felice per i suoi abitanti è un luogo che accoglie benevolmente anche chi viene da fuori, creando un ambiente di benessere per tutti.” ha dichiarato Federico Ficcanterri.

Il Gruppo Icon Collection ha una lunga storia di impegno ambientale, che ha sempre fatto parte della sua filosofia aziendale. Oltre 30 anni fa, l’azienda ha iniziato a introdurre misure sostenibili all’interno delle sue strutture e si è costantemente impegnata a ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche aziendali responsabili.

Diversi successi a favore della Sostenibilità

Tra i molti successi del Gruppo Icon Collection in termini di sostenibilità, spicca l’impiego di fonti di energia rinnovabile presso il Park Hotel Marinetta. La struttura ha ridotto il consumo elettrico utilizzando fonti rinnovabili e contribuendo all’impatto sull’ambiente. La consapevolezza sull’uso responsabile delle risorse idriche è stata promossa tra gli ospiti, riducendo l’impatto ambientale.

Inoltre, il Park Hotel Marinetta ha ottenuto una certificazione ISO 14001:2015 e ISO 13009:2018, dimostrando un impegno costante nella protezione e nel rispetto dell’ambiente. La formazione e la sensibilizzazione del personale sono parte integrante dell’approccio del Gruppo alla sostenibilità, incoraggiando ogni membro del team a diventare un agente del cambiamento per una gestione più sostenibile.

Un altro traguardo degno di nota è l’efficace integrazione di energie rinnovabili nella struttura, con il 15% del consumo energetico annuale proveniente da fonti rinnovabili. Nel 2022, il Gruppo ha raggiunto un risultato significativo nel riciclo dei rifiuti, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e promuovendo la gestione sostenibile dei rifiuti.

Il Gruppo Icon Collection è un esempio di come l’imprenditoria possa andare di pari passo con la responsabilità ambientale. Questa iniziativa dimostra che le piccole azioni quotidiane possono portare a grandi risultati per il bene del pianeta, e il Gruppo è determinato a continuare a mantenere gli elevati standard di sostenibilità e a ispirare altri a fare lo stesso.

Il Park Hotel Marinetta

Il Park Hotel Marinetta si affaccia sul mare toscano di Marina di Bibbona nella splendida Costa degli Etruschi, un susseguirsi di spiagge incontaminate, oasi protette e antiche città medievali.

Il resort offre una vasta scelta di camere e suite con vista mare, ma anche villette indipendenti circondate dal verde in cui gli ospiti potranno soggiornare, vivendo un’esperienza sensoriale unica e irripetibile. Il punto di partenza perfetto per partire alla scoperta della costa e delle colline toscane in mountain bike o a cavallo, provando a fare diving o passeggiando nei luoghi cari al poeta Giosuè Carducci.

A soli 100 metri dalla struttura, al di là della pineta, si trova la bellissima spiaggia privata e attrezzata con lettini e ombrelloni con annesso bar: un gioiello incastonato nel verde della macchia mediterranea, premiato con la Bandiera Blu della Comunità Europea. Il relax continua all’interno della nuova Spa Marinetta Wellness, il centro benessere all’interno dell’hotel dotato di una piscina idromassaggio riscaldata, biosauna, calidarium, tepidarium, docce cromo-aromatiche e un’ampia scelta di massaggi rigeneranti e trattamenti di bellezza. Inoltre gli ospiti potranno concedersi una pausa in una delle due piscine situate nel parco di fronte all’hotel, una delle quali è pensata per i più piccoli che potranno divertirsi anche nell’area giochi e nel miniclub.

L’esperienza alla scoperta della natura e delle bellezze della Toscana che offre il Park Hotel Marinetta non può che includere anche un innovativo viaggio fra i sapori: gli ospiti potranno gustare piatti gourmet a colazione, pranzo o cena in uno dei tre ristoranti dell’hotel (Ombra della Sera, Anfora di Baratti, Granace) dove assaporare la magica combinazione di prodotti a Km zero, cucinati dagli chef secondo la tradizione toscana, rivisitata con un pizzico di creatività. Completano l’offerta un cafè e un cocktail bar che ogni sera organizza eventi musicali per un soggiorno piacevole, rilassante, ma anche indimenticabile.

Icon Collection

È una società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, nata nel 2019, che si occupa di gestire in maniera sinergica una serie di servizi (marketing, revenue, booking, acquisti, amministrazione, controllo di gestione, etc.) per le strutture The Sense Experience Resort, Park Hotel Marinetta, Antico Podere San Francesco, Borgo Verde e Hotel Botticelli. Icon Collection ha il compito di condurre tutte le strutture verso l’innovazione sia nell’ambito dell’offerta di servizi, nel marketing, revenue & sales, nei sistemi di controllo ed efficientamento economico che nell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane e finanziarie.

