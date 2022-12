Home

Provincia

Bibbona

BibboNoel, una giornata di festa per grandi e piccoli in occasione del Natale

Bibbona

15 Dicembre 2022

BibboNoel, una giornata di festa per grandi e piccoli in occasione del Natale

Bibbona (Livorno) 15 novembre 2022 – BibboNoel, una giornata di festa per grandi e piccoli in occasione del Natale

Entra nel vivo il clima natalizio e si avvicina il giorno più atteso per i piccoli: la consegna della lettera a Babbo Natale. Domenica 18, a partire dalle 10.30, il centro storico sarà animato dalla magia del Natale grazie all’evento ‘BibboNoel’, con musica, animazione, mercatini artigianali, stand gastronomici e tante sorprese per i bambini, che potranno consegnare direttamente a Babbon Natale le loro letterine.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale in collaborazione per la proloco, la Commissione pari opportunità, la compagnia di Pubblica Assistenza di Bibbona, la Daleth concerti e la Società filarmonica di Bibbona, ha organizzato un’intera giornata per vivere immersi nell’atmosfera del Natale.

A partire dalle 10.30, il borgo ospiterà una mostra di pittura itinerante lungo le vie del borgo, un’esposizione di auto d’epoca e sportive, il tutto accompagnato da esibizioni musicali e sportive: per la giornata degli auguri non poteva mancare la ‘Grande Lotteria di Natale’, con premi e sorprese per tutti, in particolare per i bambini.

Per i più grandi, saranno presenti gli stand enogastronomici e i mercatini artigianali, dove fermarsi per trascorre un pranzo in compagnia e acquistare regali e pensieri originali per i propri amici e familiari: una grande festa, alla quale partecipare per trascorrere una giornata magica all’insegna del Natale e della condivisione dei suoi valori.

Gli eventi a tema musicale targati Lamb inizieranno a partire dalle 11.30 con alcuni dei più famosi brani di Natale eseguiti dal gruppo dei ragazzi della scuola media mentre, al termine dell’esibizione toccherà ai Minions e alla Lamb Band allietare gli ospiti con un concerto di musica leggera che inizierà alle 13 alla Rocca.

L’accompagnamento musicale riprenderà alle 15.30 in Piazza del Mercato e alla Rocca: gli Elfi di Babbo Natale (le classi propedeutiche del Lamb) si esibiranno e ci sarà la tradizionale consegna delle letterine con tanto di sorpresa per i bambini mentre alle 17.30, presso i locali de La Palestra, si svolgerà il gran finale con il concerto di Natale in cui si esibiranno allievi e insegnanti del Lamb, il gruppo Scuole medie e il Coro Santa Cecilia. Il tutto allietato dalla presenza di Babbo Natale.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin