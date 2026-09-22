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Cronaca

Bibite Corallo, rinasce lo storico marchio livornese

Cronaca

22 Settembre 2026

Bibite Corallo, rinasce lo storico marchio livornese

Livorno 22 settembre 2026

Da oggi, 22 settembre 2026, le Bibite Corallo tornano nei negozi e nei locali di Livorno. Lo storico marchio labronico, diffuso soprattutto tra gli anni Cinquanta e Settanta, riprende vita con un progetto no profit legato alla riqualificazione delle Terme del Corallo.

Attraverso l’acquisto delle bibite, i cittadini potranno contribuire concretamente al percorso di recupero dello storico complesso termale.

Il progetto nasce dall’iniziativa di Silvia Menicagli, presidente dell’Associazione Terme del Corallo ODV, e Simone Nannipieri, presidente di Enoturistica, insieme a Confesercenti.

Un marchio legato alla memoria della città

Le Bibite Corallo nacquero nel contesto delle Terme del Corallo, uno dei luoghi più importanti del turismo termale italiano nei primi anni del Novecento.

Il complesso attirò visitatori da tutta Italia e dall’estero. La struttura, conosciuta anche come “Montecatini a mare”, univa lo stile liberty alla presenza di diverse acque e terapie.

Alle Terme arrivarono principi, principesse, artisti e personalità politiche. In quello stesso ambiente si affermarono le Bibite Corallo, che diventarono un prodotto popolare legato alla stagione estiva e alla vita cittadina.

Il rilancio intende recuperare quella memoria e collegarla a una sensibilità più attenta ai prodotti naturali, alla sostenibilità e al legame con il territorio.

La festa alle Terme del Corallo

Le Terme del Corallo hanno ospitato ieri, 21 settembre, una festa dedicata alla rinascita del marchio.

L’iniziativa ha riunito i promotori del progetto e gli esercizi commerciali che hanno scelto di aderire al Club Corallo.

«Ciò che più ci ha sbalordito è stata la grande partecipazione e collaborazione al progetto da parte degli esercizi commerciali cittadini», ha spiegato Simone Nannipieri.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, al momento quattordici locali hanno aderito al progetto. Altri esercizi entreranno prossimamente nella rete.

I locali coinvolti

Tra gli esercizi che partecipano al progetto figurano Antica Torteria Gagarin, Pasticceria Cristiani, Pizzeria Seghieri, Baracchina Azzurra, Ghinè Cambrì e Il Barroccino.

Hanno aderito anche La Barrocciaia, MaCa Family Bistrot, Nonna Toscana, Ristorante La Bisteccheria, Vize e Virtù e David Pizza.

Gli organizzatori indicano inoltre come prossimi ingressi Forti Torta & Pizza, Azzighe, Elektrofusion e Ristorante La Piccionaia.

Il progetto coinvolge anche Glou Glou e Libertas Livorno 1947, realtà storica dello sport cittadino.

Arriva anche il Liquore Corallo

Il percorso di rilancio comprende una collaborazione con Fabio Elettrico per la creazione del Liquore Corallo.

Anche questo prodotto avrà carattere no profit e amplierà l’offerta legata al marchio. L’iniziativa manterrà il legame con la storia delle Bibite Corallo, con Livorno e con le Terme del Corallo.

L’obiettivo condiviso con l’Amministrazione comunale consiste nel riportare attenzione sul complesso storico e sostenere il suo percorso di riqualificazione.