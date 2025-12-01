Home

1 Dicembre 2025

Livorno 1 dicembre 2025 Biblioteca di Villa Fabbricotti, pavimentazione deteriorata: Palumbo (FdI) presenta una mozione

La sicurezza della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti, cuore culturale e luogo simbolo della città di Livorno, torna al centro del dibattito politico. Il consigliere Alessandro Palumbi del gruppo Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per sollecitare l’amministrazione comunale a intervenire sulla pavimentazione gravemente deteriorata all’interno della villa, oggi sede principale della storica biblioteca.

Una villa simbolo della città e un patrimonio culturale da tutelare

Villa Fabbricotti non è un edificio qualunque: progettata dall’architetto Vincenzo Micheli, rappresenta uno degli esempi più importanti di architettura rinascimentale rivisitata a Livorno. Un tempo residenza di famiglie aristocratiche, nel 1881 vide il suo ultimo passaggio di proprietà con l’acquisizione da parte di Bernardo Fabbricotti, che ne curò ampliamenti e trasformazioni.

Oggi la villa ospita:

circa 120.000 libri ,

1.500 manoscritti ,

oltre 60.000 autografi,

rendendola la biblioteca più prestigiosa della città.

Al piano terreno sono presenti anche tre aule studio per un totale di circa 80 posti, molto frequentate da studenti e utenti di tutte le età.

Pavimentazione danneggiata e rischio sicurezza

Nella mozione, Palumbi evidenzia come la pavimentazione della villa sia ormai in uno stato di serio deterioramento. Le radici delle querce secolari presenti nel parco, infatti, negli anni hanno sollevato e spezzato ampie porzioni del pavimento.

Secondo quanto riportato dal consigliere:

nell’ atrio e nel piccolo locale di accoglienza i danni sarebbero già stati coperti solo con tappeti provvisori;

nell’aula studio, la pavimentazione presenta buche profonde, crepe e rialzi pericolosi sia sotto i tavoli che lungo il passaggio.

Una situazione definita di altissima gravità, con un rischio concreto di infortuni per studenti, utenti, personale comunale e operatori della cooperativa che lavora nei locali del piano terreno.

Segnalazioni già fatte, lavori in fase di progettazione

Sia i dipendenti comunali del settore biblioteche e musei sia gli operatori della cooperativa avrebbero già segnalato la situazione all’amministrazione. Secondo quanto riferito nella mozione, l’assessorato competente sarebbe già a conoscenza del problema, e i lavori di messa in sicurezza risultano in fase di progettazione e pianificazione.

Le richieste avanzate al sindaco e alla giunta

La mozione di Palumbi domanda all’amministrazione tre risposte fondamentali:

Se si ritiene necessario rendere temporaneamente inagibile l’aula studio maggiormente danneggiata, per tutelare la sicurezza e prevenire possibili richieste di risarcimento in caso di incidenti. Qual è il costo stimato per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della pavimentazione. Quando è prevista l’esecuzione dei lavori, con la relativa calendarizzazione.

Un tema centrale per una delle biblioteche più importanti di Livorno

La mozione riaccende l’attenzione su uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina. Villa Fabbricotti, amata dai livornesi e molto frequentata soprattutto dagli studenti, necessita oggi di interventi urgenti per garantire sicurezza, fruibilità e tutela del patrimonio storico-architettonico.

Le immagini fornite dal consigliere comunale allegate alla mozione