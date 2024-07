Home

25 Luglio 2024

Biblioteche civiche, ad agosto chiuse il pomeriggio

Livorno 25 luglio 2024 – Biblioteche civiche, ad agosto chiuse il pomeriggio

Dal 1° al 30 agosto chiuso al pubblico l’Archivio Storico Comunale

Giovedì 1° agosto scatta l’orario estivo per le sezioni della Biblioteca Labronica “Francesco Domenico Guerrazzi” che osserveranno l’orario di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Fino al 31 agosto, pertanto, le biblioteche civiche resteranno chiuse il pomeriggio.

Le sedi di Villa Fabbricotti, Villa Maria ed Emeroteca, saranno aperte dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato, mentre i Bottini dell’Olio saranno aperti con orario 8.30-13.30 dal lunedì al sabato e dalle 10 alle 13.30 la domenica.

Nessuna variazione per la Biblioteca dei Ragazzi e per Stenone per le quali le aperture erano già variate in coincidenza con la fine dell’anno scolastico: la prima è aperta dal lunedì al sabato con orario 8.30-12.30 e il mercoledì anche dalle 16 alle 19; la seconda accoglie gli utenti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Per il mese di agosto, inoltre, l’Archivio Storico del Comune chiude alla consultazione.