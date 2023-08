Home

Biblioteche comunali, gli orari di agosto

1 Agosto 2023

Livorno, 1 agosto 2023 – Da oggi, martedì 1° agosto, fino al 31 agosto l’apertura delle sedi delle biblioteche cittadine osserverà il seguente orario:

Biblioteca Labronica F.D. Guerrazzi (Villa Fabbricotti, viale della Libertà 30) – da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30

La Biblioteca Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio 19) – da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30; domenica dalle 10.00 alle 13.30

Centro di Documentazione delle arti dello spettacolo (Villa Maria, via Redi 22): da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30

Emeroteca (via del Toro 8) – da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 13.30

La Biblioteca dei Ragazzi (Villa Fabbricotti, viale della Libertà 30): da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì anche dalle 16.00 alle 19.00

Biblioteca Niccolò Stenone (via Stenone 14): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Tutte le strutture rimarranno chiuse nei giorni di lunedì 14 e martedì 15 agosto. La Biblioteca Stenone sarà chiusa dall’11 al 18 agosto.

